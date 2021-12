Winactie: maak kans op een van deze vier LEGO-sets!

In samenwerking met Goodyear geven we vier LEGO-sets weg. Het perfecte kerstcadeau voor alle leeftijden. Al zeggen we het zelf.

Sinterklaas is al achter de rug, maar de tijd van geven – en krijgen – is nog niet voorbij. We geven het goede voorbeeld door vier LEGO-sets weg te geven in samenwerking met Goodyear. Met de donkere en koude dagen rondom kerst in aantocht is LEGO natuurlijk het perfecte cadeau. Hiermee kun je lekker knutselen terwijl je warm en droog aan de keukentafel zit.

We geven vier verschillende LEGO-sets weg. Jij mag zelf kiezen op welke auto je kans wilt maken. Je mag kiezen uit de volgende sets:

Land Rover Defender – LEGO Technic t.w.v. €179,99

Ford F-150 Raptor – LEGO Technic t.w.v. €149,99

James Bond Aston Martin DB5 – LEGO Creator Expert t.w.v. €169,99

Porsche 911 Turbo/Targa (2 in 1) – LEGO Creator Expert t.w.v. €149,99

Je bent natuurlijk razend benieuwd wat je moet doen om kans te maken. Het is gelukkig heel simpel, je hoeft alleen dit formulier in te vullen. Daarin vragen we wat je wilt winnen én waarom. Degene met de beste (of meest creatieve) reden krijgt het desbetreffende LEGO-set thuisbezorgd! Als je het juiste adres hebt ingevuld in ieder geval. Je hebt tot en met 19 december de kans om jezelf aan te melden.

Met dank aan Goodyear voor het mogelijk maken van deze winactie!