Kahnn International Land Cruiser kost €286 MRB per MAAND

Waarom origineel doen als je beter kunt kopiëren? Dat lijkt de gedachte met de Toyota LandCruiser van Khann te zijn.

Wanneer je een bedrijf gaat oprichten en je ondernemingsplan gaat schrijven, moet je alle facetten van het bedrijf gaan behandelen. Als je de meso-omgeving (bedrijfstak) bekijkt, moet je ook de concurrenten gaan analyseren. Hoe staan ze in de markt? Wat zijn hun sterke punten. Wat zou beter kunnen? Hoe verhoudt jouw toko zich met de anderen?

In het geval van deze Toyota LandCruiser van Khann moesten we daar eventjes aan denken. Want zoals jullie wellicht al weten, is er in London een tuner genaamd Khan. Khan is een enorm bedrijf dat in principe alle wensen (qua auto’s) van klanten in vervulling brengt. Het meest bekend zijn ze met bijzonder ruige conversies voor SUV’s als de Mercedes-Benz G-Klasse, Land Rover Defender en de Jeep Wrangler.

‘200’

In dit geval gaat het om een Russisch bedrijf, Kahnn International. En hun project van vandaag: een flink aangepaste SUV. Je verzint het niet. De auto in dit geval is een heuse Land Cruiser 200 van Toyota. Ja, de 300 de nieuwe generatie Land Cruiser is sinds kort uit, maar wellicht zijn er mensen die nog het oude model hebben en twijfelen tussen een nieuwe of hun huidige iets aanpassen.

Er zijn een hoop nieuwe onderdelen. Zo is de voorbumper kleiner (voor een grotere hellingshoek) en is er een nieuwe grille (om jezelf te onderscheiden). Uiteraard ontbreken items als een snorkel en LED-bar niet. De motorkap is nieuw en voorzien van een powerdome én ventilatieroosters. Aan de zijkant vallen de sidesteps, wielkastverbreders en enorme terreinbanden op. De velgen zijn nieuw en dankzij een lift-kit staat de Toyota LandCruiser van Khann een stukje hoger op zijn wielen.

Techniek Kahnn International Land Cruiser

Wat ze verder qua techniek gedaan hebben in Rusland, dat weten we niet. Wel dat er een V8 in het vooronder ligt. Dat kan een bescheiden 5.7 benzinemotor zijn of de 4.5 liter diesel.

Met name die laatste zal een hilarische aanslag voor de motorrijtuigenbelasting opleveren: zo’n 286 euro per maand! Wat de kit voor deze Toyota LandCruiser van Khann gaat kosten is niet bekend, volgend jaar worden ze geleverd.