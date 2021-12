Rij-examen tijdens lockdown, kan dat nu nog?

Moet je nu weer opnieuw wachten voor je theorie- en rij-examen tijdens de lockdown?

Er is zowaar goed nieuws te melden vandaag! Nou ja, ‘goed’. De omstandigheden zijn dat natuurlijk niet. Alweer is er voor ‘harde’ lockdown aangekondigd waardoor de mensen met kerst weer thuis moeten zitten met minimale visite. Ook veel niet-essentiële bedrijven kunnen hun activiteiten (wederom) staken. Maar hij zit het nu met het doen van je rij-examen tijdens de lockdown?

Bij vorige harde lockdowns was er namelijk heel erg weinig mogelijk. Het CBR meldt op hun website gelukkig dat de rij-examens gewoon door kunnen gaan. Dat is te danken aan het demissionaire kabinet. Als het gaat om locaties voor cursussen en trainingen, betreft het volgens een ‘essentiële dienstverlening’. Dat was eerst anders.

Essentiële dienstverlening

Dit betekent dat het CBR in principe gewoon doorgaat met al zijn activiteiten. Dus je kunt nog gewoon rijlessen volgen, theorie-examen doen én het praktijkexamen afleggen. Dat niet alleen, ook de tussentijdse toets kun je gewoon volgen. Op de locaties van het CBR zijn er wel speciale maatregelen getroffen. Je krijgt een mondkapje toegewezen en je moet je handen desinfecteren als je naar binnen wil.

Wel verzoekt het CBR om níet naar hun locaties te gaan als je coronaklachten hebt. Dat is op zich wel begrijpelijk. Mocht je vanwege die corona-klachten niet aan een examen kunnen deelnemen, kun je de afspraak kosteloos verzetten. Uiteraard blijft het een hele vervelende situatie, maar hiermee kan het CBR redelijk hun zaken voortzetten.

Geen rij-examen tijdens vorige lockdown

Vorig jaar was er sprake van enorme wachtlijsten omdat het CBR diverse malen gedwongen zijn activiteiten moest staken vanwege diverse lockdowns.

Alle relevante covid-19 vragen en richtlijnen kun je op deze pagina van het CBR lezen. Deze regels gelden voor alle CBR-activiteiten. Het volgen van rijlessen is gewoon mogelijk, ook hier zijn mondkapjes weer verplicht en mogen er niet meer dan 2 mensen (instructeur en leerling) in de auto zitten. Opmerkelijk, theorielessen zijn niet meer toegestaan. Dus je moet zelf even dat boek uit je hoofd gaan leren.

Fotocredit: Michiel van Beers.