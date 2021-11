Onze GoPro tips en Goodyear GoPro Winactie

Goodyear heeft weer een mooie winactie in samenwerking met Autoblog!

Ja, die tijd van het jaar komt er weer aan. Je vraagt je of hoe je banden er bij staan. Is het tijd voor een nieuw setje winterbanden of gok je op een milde maar natte winter en wil je gewoon verzekerd zijn van voldoende profiel?

Goodyear geeft je dat extra zetje om nu een nieuwe set banden te gaan kopen. Want bij aankoop van 4 Goodyear of Dunlop banden bij één van de deelnemende vestigingen maak je kans op een GoPro die Goodyear weggeeft in hun Winter Promotie actie. Daarnaast ontvang je een Golden Moments voucher tot € 100,-.

In bovenstaande video legt Wouter haarfijn uit wat jij eigenlijk met een GoPro kunt als autoliefhebber! Tips and tricks voor iedereen die graag mooie videobeelden maakt van zijn auto.

Dus wil je meedoen aan deze winactie en kans maken op één van de GoPro’s? Koop dan 4 banden van het merk Goodyear of Dunlop en vul vervolgens je gegevens in op de Actiepagina van Goodyear en op de Autoblog Goodyear pagina . Deze actie loopt vanaf 1 oktober tot 30 november 2021.

Deze actie wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door Goodyear! Heb je vragen over deze actie, ga dan naar Veelgestelde Vragen Goodyear Winter Promo.