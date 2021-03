Uitslag Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2021 - Autoblog.nl

Volgt Max Verstappen zijn pole position op met een klinkende zege in de Grand Prix van Bahrein?

Jaaaaaaah daar gaan we dan weer. Altijd een prettig moment van het jaar, dat weekend waarin de eerste F1 race weer verreden wordt. En na de kwalificatie van gisteren heeft dit seizoen natuurlijk een extra belofte in zich. Max Verstappen kan na vorig jaar weliswaar niet meer de jongste F1 wereldkampioen ooit worden. Doch als de krachtsverhoudingen van een dag geleden min of meer exemplarisch zijn voor de rest van het jaar, maakte hij nooit eerder zoveel kans om te strijden voor de titel.

Het andere goed nieuws was dat het qua tijden redelijk dicht bij elkaar zat in de kwali. Het middenveld zit nog net zo dicht bij elkaar als vorig jaar, maar daarbij ook wat dichter bij de top. Alleen het team van Haas F1 heeft de boot echt volledig gemist, zo lijkt het. Het Amerikaanse team met twee rookies achter het stuur was met afstand het slechtste. Voor Gene Haas en de zijnen wordt het waarschijnlijk een zwaar jaar.

Start

Reeds voor de start is er al wat drama voor Perez. De Mexicaan in de Red Bull valt stil in de opwarmronde. Team rode stier lijkt daarbij deze race dus andermaal een eenmansteam. Doch Perez krijgt de RB16B toch weer aan het rollen en kan terug naar de pits. Net als vorig jaar op de oval van Sakhir, zal hij dus achteraan aan moeten sluiten.

Voor Verstappen zelf was de start in het verleden nog wel eens een pijnpuntje. Max Emilian is er niet zo goed in als zijn vader, zeg maar. Tuurlijk heeft dat ook te maken met de auto en de krachtbron, maar toch. Dit keer loopt het allemaal los. Verstappen heeft ongeveer net zo’n goede start als Hamilton en behoudt de leiding. Leclerc dringt daarachter aan bij Bottas. De Monegask weet uiteindelijk de Fin te verschalken.

Achterin het veld ontpopt Mazepin zich echter wederom tot Mazespin. De Rus beleeft een Kovalainenesque debuut in de F1. Norris ligt lekker in de clinch met zijn nieuwe teammaat Ricciardo en verschalkt de honingdas. Hij doet dat net op tijd, want de wedstrijdleiding gaat alsnog voor de safetycar om het wrak van Mazespins Haas op te ruimen. Perez maakt van die mogelijkheid gebruik om een ‘gratis’ pitstop te maken.

Als de dikke Aston Martin safetycar weer afbuigt richting pits, mag Max het tempo bepalen. De Nederlander wacht extreem lang met op zijn gas gaan. De oude Hamilton mist het reactievermogen om te profiteren. Leclerc zit op zijn beurt wel in de versnellingsbak van de zevenvoudig kampioen, maar kan die net niet verschalken. Gasly verknalt zijn goede uitgangspositie door zijn voorvleugel eraf te rijden, terwijl Bottas langzaam maar zeker aanstalten maakt om Leclerc terug te pakken.

CL16 weet die aanval eerst nog af te slaan, maar even later is het wel raak. De Ferrari blijkt sowieso niet de snelste qua race pace, want LEC valt na een sterke startfase nu ook terug in de klauwen van de twee McLarens. Teammaat Sainz valt na een wat klunzige poging om Stroll te verschalken op zijn beurt ten prooi aan Alonso. De Fezza vreet dus zijn bandjes op. Desalniettemin zijn het niet de Fezza’s maar Alonso die voor de eerste reguliere pitstop van de race gaat in de twaalfde ronde. Norris, Leclerc en Stroll volgen een rondje later het voorbeeld van de veteraan.

Mid Race

In ronde veertien haalt Mercedes Hamilton binnen voor de poging tot undercut. Dat een vroege stop kan werken laat Ricciardo zien. De Ozzie, die voor de stops alleen Leclerc tussen zichzelf en Norris wist, sluit nu ook achter Stroll en Alonso aan. Het moet echter gezegd worden dat DR3 kort werk maakt van die mannen.

Onze ogen richten zich ondertussen op een omineus bericht bovenin beeld. De regelwijzigingen ten spijt, gaat Lewis Hamilton naar de snelste ronde in de race. Het gat is nu te klein geworden voor Max om te stoppen en vooraan te blijven rijden. Als Max daadwerkelijk stopt, zien we het doemscenario zich voor onze ogen ontvouwen. Hamilton schuift ‘gewoon’ weer door naar P1.

Zorgwekkend: Max klaagt op de radio over een gebrek aan grip aan de achterkant van de auto. Achter Max rijdt nu Perez, die dus wel een redelijk pace te pakken heeft na zijn malheur. Maar BOT weet op verser rubber de Mexicaan snel te verslaan. Zo tekent zich toch weer een iets te bekend plaatje af. Maar er kan nog vanalles gebeuren!

In het middenveld ligt Alonso in de clinch met Vettel en Sainz. De jongste Spanjaard komt daar het beste uit. Perez is nogmaals gestopt en zit achter dit eclectische groepje auto’s. Maar niet voor lang, want de RB16B heeft toch duidelijk meer snelheid dan met name de Aston en de Alpine. De Mercedes is echter van een andere orde. Verstappen maakt namelijk maar amper tijd goed op wedstrijdleider Hamilton. HAM heeft de zakken met zand nu echt overboord gegooid.

Of…wacht…Opeens maakt Verstappen wel tijd goed op Hamilton. Van vier seconden slinkt het voordeel van LH44 ten opzichte van MV33 binnen enkele rondjes terug naar twee seconden. Mercedes voelt het gevaar aankomen en laat Lewis binnenkomen voor zijn tweede stop. Daarmee neemt men bij Red Bull de mogelijkheid weg om voor de undercut te gaan. Over de radio vertelt men Bottas dat hij dan ‘long’ moet gaan, maar even later komt BOT ook binnen. Dat gaat echter weer mis bij Mercedes. VB77 staat tien seconden stil. Vorig jaar zou dat zonder erg zijn geweest, maar nu zitten Norris en Leclerc dicht genoeg in de buurt om (kortstondig) voorbij te gaan aan de Fin.

In ronde 34 wordt Alonso de tweede uitvaller van de race. Bij Alpine hebben ze gevoelsmatig alleen maar terrein verloren ten opzichte van vorig jaar. De race pace is knaak en de wenkbrauw valt uit met kapotte achterremmen. Teammaat Ocon promoveert door deze uitvalbeurt naar P14. Echt blij zal niemand daarvan worden in Enstone of Viry-Châtillon.

George Russell balanceert voor Williams weer eens op de grens van de punten, maar is door zijn bandjes heen. Hij heeft Raikkonen, Tsunoda en Vettel in zijn nek. Als die eerste van het stel op fraaie wijze het gaatje vindt, volgt de rest direct. Williams heeft vooruitgang geboekt, maar ze zijn nog niet goed genoeg voor punten op eigen kracht.

Vooraan het veld ontpopt zich ondertussen een Queen’s Gambit van jewelste. Red Bull roept tegen Verstappen dat hij in bocht vier maar lekker wijd moet gaan, omdat Bottas en Hamilton dat ook al de hele race doen. Het is allemaal voor de Bühne. Wat Red Bull echt wil is dat de wedstrijdleiding bij Mercedes gaat zagen dat hun coureurs moeten kappen die wijde lijn te pakken. Aldus geschiedt, tot ergernis van Lewis.

Toch lijkt diezelfde LH44 nog steeds de beste papieren in handen te hebben om de eerste zege van het jaar op te eisen. Als MV33 stopt, moet hij nog acht seconden goed maken op de Britse kampioen. Aan de pitmuur van Mercedes hebben ze uitgerekend dat onze held zodoende vijf rondjes voor het einde aansluit bij de zwarte Mercedes. Spann0nd…Red Bull fluistert Max in het oor dat hij nog wel voldoende rubber moet overhouden aan het einde van de rit om Lewis te verslaan.

Finish

Opeens staan Vettel en Ocon achterstevoren in bocht één. In de herhaling zien we dat de Fransman de Duitser inhaalt, waarna Seb hem op de bips raakt. De Duitser heeft sowieso geen lekker eerste weekend voor Aston Martin. Hij wordt ook vandaag weer om de oren gereden door Stroll en maakt daarbij de foutjes die we inmiddels van hem kennen. Helaas voor Max zorgt de situatie niet voor een safetycar, omdat beide coureurs hun weg op eigen kracht kunnen vervolgen.

MV33 moet het dus op eigen kracht doen. Stapje voor stapje hengelt hij LH44 binnen. Het eerste doel is in de DRS-range komen. Dat gebeurt in ronde 51. Vijf rondjes heeft Max om het te doen. Dat moet kunnen lukken zou je zeggen. Eindelijk hebben de titanenstrijd bij de kladden die we zoveel vaker hadden willen zien. En jawel! In ronde 53 gaat Max Lewis voorbij! Maar, schiet hij daarbij niet buiten de baan op exact het punt waar Red Bull eerst over klaagde?

Waarschijnlijk wel, dus geeft Verstappen de plek terug. Hij lijkt heel even van zijn a propos. Maar dan herpakt onze held zich weer. Dit moet nog kunnen toch? Neen, neen, neen. Verstappen bijt zich stuk op de staart van de W12. Het moet een bittere teleurstelling zijn voor Max, want wat een dreun had hij hier uit kunnen delen aan zijn grote rivaal.

In plaats daarvan is het nu een beetje omgekeerd. Gevoelsmatig moet Red Bull alle kansen pakken om Mercedes te verslaan nu het kan. Maar ach, hoe dan ook belooft deze race heel veel goeds voor het komende F1 jaar. Laten we hopen dat de verhoudingen een beetje blijven zoals ze zijn en dat het dubbeltje uiteindelijk net iets vaker de andere kant op valt.

Achter het leidende duo wordt Bottas derde. De Fin pakt ook het puntje voor de snelste ronde die hij binnensleept na een extra stop aan het einde. Norris wordt heel knap vierde voor McLaren en Perez komt na gisteren en na de opwarmronde degelijk terug tot P5 aan de meet. Leclerc is de nummer zes, voor Ricciardo die in de Ferrari-sandwich zit met Sainz op P8. Yuki the Rookie pakt twee puntjes bij zijn debuut en Stroll sprokkelt toch nog het laatste puntje voor Aston Martin.

Vlak achter de top-10 eindigen de Alfa’s op de ondankbare plekken vlak buiten de punten. Ocon wordt dertiende, voor Vettel die nog een straf van tien seconden aan de broek krijgt. Russell is vijftiende en Schumacher is de laatste man aan de finish op P16. Gasly en Latifi parkeren hun auto’s namelijk in de pits en gelden dus als uitvallers. Zij krijgen over drie weken de volgende kans op het circuit van Imola. Op naar de volgende!

Volledige uitslag Formule 1 Bahrein 2021

Hamilton – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Bottas – Mercedes Norris – McLaren Perez – Red Bull Leclerc – Ferrari Ricciardo – McLaren Sainz – Ferrari Tsunoda – Alpha Tauri Stroll – Aston Martin Raikkonen – Alfa Romeo Giovinazzi – Alfa Romeo Ocon – Alpine Vettel – Aston Martin Russell – Williams Schumacher – Haas F1

DNF

Gasly – Alpha Tauri

Latifi – Williams

Alonso – Alpine

Mazepin – Haas F1