Woestijngekkie bouwt krankzinnige truck met tien wielen

Je moet wat, daar in het zand.

Ken je die aflevering van Top Gear nog, dat Richard Hammond naar de Verenigde Arabische Emiraten reist om met de Mercedes-AMG G63 6×6 de woestijn onveilig te maken? Nou is zo’n auto daar al een bizar aanzicht, maar het kan nog gekker. In het – nogal gescripte – einde komen er nog wat grappen over dat de G63 helemaal niet zo extreem is. Op een random snelweg kan je ineens ingehaald worden door een Nissan Patrol met acht wielen of een Mercedes S-Klasse monstertruck. Bovendien staan er willekeurige Willys Jeeps die tig keer zo groot zijn als het origineel.

De realiteit is natuurlijk anders. Die auto’s zijn daar niet normaal, maar bestaan wel allemaal. Sjeik Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, een plaatselijke rijkaard, verzamelt auto’s. Maar niet de auto’s die plebejers kunnen kopen. Nee, het moet exclusief zijn. In die collectie staat ook een nogal bizarre ‘truck’. Of zoals de Sjeik het zelf noemt: de grootste SUV ter wereld.

Ontmoet de Dhabiyan. Dit gevaarte is het resultaat van extreme huisvlijt. De basis is van een offroad-truck, vermoedelijk een Oshkosh of een ander stukje Oosterse onverwoestbaarheid. Daar bovenop staat een gestroomlijnde koets die doet denken aan de rondingen van auto’s uit de jaren ’50. Voorop prijkt een sjaak van een grille waar Audi jaloers op zou zijn. Het ‘zitgedeelte’ is van een Jeep Wrangler, waardoor het ook nog eens een cabriolet is! De koplampen komen van een Ford F-250 en alsof er nog niet genoeg donorauto’s gebruikt zijn, is de achterbumper geleend van een Dodge Dart. Het geheel is gespoten in chroom en voilà: een soort Mad Max-creatie.

Over de aandrijflijn van het gevaarte is weinig bekend. De motorkap is zo lang als de totale lengte van een verlengde BMW 7 Serie, dus twee keer de aandrijflijn van de Brutus zou geen probleem moeten zijn. Leest u mee, sjeik?