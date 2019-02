Formule 1 lijdt verlies, ondanks positieve cijfers

Een rapport vol met enorme getallen, maar het verloren geld is een negatieve.

Door recente nieuwsaanleidingen weten we dat je meer dan één spaarvarken moet stukslaan om een F1-race te organiseren. Prins Bernhard Jr. vroeg al miljoenen aan bij de overheid, maar heeft daar het tienvoudige van nodig om de race te realiseren. Het hele F1-circus is duur. Kijk maar naar de salarissen van onze favoriete coureurs. Flinke bedragen overal, ook bij Liberty Media zelf.

Want ook het bedrijf achter de F1 begroot flink wat ponden om de teams te stimuleren. In hun jaarlijkse rapport staat dat de totale inkomsten van het bedrijf zo’n 1,82 miljard(!) dollar is. Dat is meer dan in 2017, wat positief klinkt. Toch is het bedrijf druk bezig met uitgeven, onder meer aan de teams en het überhaupt organiseren van de evenementen. Daardoor is de trend van 2017 doorgezet en verliest het bedrijf 68 miljoen dollar.

De eerste verklaring voor het enorme uitgavenpatroon is reiskosten. Want ja, het feestje moet de hele wereld over en dat is niet gratis. Maar ook samenwerkingen met teams in de F2 en GP3 heeft Liberty Media geld gekost. Ook heeft de F1 dit jaar extra ingezet in promotie en samenwerking met de fans. Wat dat laatste precies inhoudt, is niet bekend.

Ook de partners van de F1 waren moeilijk dit jaar. Er wordt niemand bij naam genoemd maar door betalingsproblemen met samenwerkende partijen zijn er geldproblemen ontstaan. Of Liberty Media dit jaar de nummers weer in het groen kan zetten? We hopen van wel. Ons favoriete circus gaat immers gewoon door in maart, dus dan gaat het geld weer in grote getale rollen. 17 maart 2019, in Australië, om precies te zijn.