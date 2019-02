Heuy! Toyota wil hun hele assortiment heet maken

De Japanners willen weer cool worden.

Een tijdje geleden maakten we kennis met de Toyota Yaris GRMN (rijtest). De Yaris is en blijft een succesvol model van Toyota, vooral voor Nederland. Betaalbaar en toch leuk, indien gewenst bomvol met opties. Zoals het Toyota betaamt kun je hem krijgen met een hybride-aandrijflijn, wat voor auto’s van gelijk formaat nog relatief bijzonder is. De GRMN, wat overigens staat voor Gazoo Racing: Masters of the N├╝rburgring, is een hete versie van het succesnummer. Prijzig, maar dan krijg je de misschien wel leukste hot hatch van het moment. Tenminste, niet meer. De auto is gelimiteerd.

Het is je misschien opgevallen dat er naast de Yaris ook een Mark X GRMN is. Ook van de Corolla komt een hete GRMN-versie en de CEO van Toyota rolt in een Century GRMN, zo’n beetje de vreemdste combinatie ooit. Wel gaaf en gedurfd!

Aangezien de GRMN-modellen als paddenstoelen uit de grond schieten, vraagt men zich af waar Toyota een lijn trekt. Een Twitteraar reageerde (wellicht cynisch) op Toyota UK dat een Hilux GRMN vet zou zijn. Een ietwat vreemd idee, maar goed, in een wereld van sportlabels die SUV’s promoten is niks onmogelijk. De reactie van Toyota UK?

There are plans in the pipeline to introduce high-performance variants of all models in the future… Watch this space! — ToyotaUK (@ToyotaUK) February 21, 2019

Nou moeten we geen definitieve conclusies trekken, maar Toyota lijkt bezig te zijn met de Gazoo├»ficering van hun hele gamma. Of nou ja, een ‘high performance version’ van elk model wat ze bouwen. Voor wie zich nu een Hilux inbeeldt met enorme velgen en verlaging, het ‘Racing’ in Gazoo Racing lijkt niet helemaal lekker te vertalen in het Japans. Toyota Racing Development (TRD) ging met het label TRD Pro immers ook los op de Tacoma, 4Runner en anderen. Weinig racing, veel offroad-smullen.

Dan nog blijft de vraag waar Toyota de grens trekt als ze het hebben over ‘het hele gamma’. Al zou het een leuke actie zijn, wij zien een ProAce GRMN nog niet zo snel gebeuren. Beloofd is beloofd, Toyota!