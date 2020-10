Wordt motorprobleem Red Bull opgelost door deze man? - Autoblog.nl

Red Bull kan na 2021 niet zomaar meer rekenen op Honda voor trouwe leverantie van motoren. De man boven dit artikel zou wel eens de redder in nood kunnen worden voor dit plots ontstane motorprobleem.

De F1 is, als extreme afspiegeling van de gewone maatschappij, een wereld waarin geld regeert. Money talks, bullshit walks was en is een vaakgehoorde platitude in het paddock. Maar een bom duiten op zich is natuurlijk helemaal niet aerodynamisch en heeft geen pk’s. Daar win je dus geen races mee. Teams als Toyota, BAR en je zou ook kunnen zeggen Ferrari hebben dit in het verleden meermaals bewezen. De grote bom duiten geeft je slechts de beste kansen om de juiste (en soms ook domweg de meeste) mensen aan te nemen. Doe je dat niet, sta je nog achteraan op de grid.

Dit gegeven is goed nieuws voor de mensen die grote kwaliteiten toegedicht worden die helpen om een auto in de kortst mogelijke tijd circa 300 kilometer te laten afleggen. Dat de hoogst aangeslagen coureurs dik verdienen, is publiek bekend. Maar ook de beste engineers kunnen lekker verdienen met hun skills. Jaren geleden deed Ferrari Adrian Newey naar verluidt een bod van 20 miljoen per jaar om voor hun te komen werken. En nee, het was niet zo lang geleden dat er nog Lires waren.

Eigenlijk net als bij coureurs *kuch* Vettel *kuch*, is een van de problemen echter dat je nooit zeker weet hoe goed iemand nou is. Zo heeft designer Mike Gascoyne episch zijn zakken gevuld bij Toyota, heel kort bij Spyker en later nog bij Caterham, omdat aan hem het succes van Renault in 2005 en 2006 werd toegeschreven. Renault werd twee keer wereldkampioen met Alonso, onder andere met dank aan de befaamde mass damper. Bij Toyota bewees hij met een enorm budget dat het succes van Renault stiekem aan iemand anders lag, of dat al zijn goede ideeën op dat moment op waren. Wie weet had de stagiair bij Renault die mass damper wel bedacht…

Bij Caterham wilde de Maleisische miljonair Tony Fernandes Gascoyne alsnog wel hebben, omdat hij nou eenmaal de naam had. Waarschijnlijk is Tony het beste bewijs van hoe je geld kan stukslaan op de verkeerde mensen. Achter het stuur van zijn F1 team zette hij Kovalainen en een uitgebluste Trulli. Bij zijn voetbalteam gaf hij Anelka een megacontract, terwijl die helemaal geen zin meer had in voetballen. Moraal van het verhaal: het is dus niet altijd zo simpel als ‘namen kopen’.

Toch ‘hangt’ er nu een engineer boven de F1 markt in ieder geval op het eerste gezicht van toegevoegde waarde kan zijn voor elk team. We hebben het over Andy Cowell, tot voor kort de chef bij Mercedes High Perfomance Powertrains, waar hij -jawel- zeven jaar voor werkte. Op zich waren dat geen slechte jaren voor Mercedes in de sport. In het voordeel van Cowell spreekt verder dat hij in het verleden ook nog gewerkt heeft aan de epische V10 van BMW, die toentertijd goldt als de sterkste motor in het F1 veld.

Nou doet het gerucht de rondte dat Ferrari al contact gezocht heeft met Cowell en hem, net als Newey dus in het verleden, een blubberdikke cheque heeft aangeboden in ruil voor zijn diensten. Cowell zou dat echter hebben afgeslagen. Bij zijn vertrek gaf hij echter wel aan op zoek te zijn naar ‘een nieuwe uitdaging’. Je voelt ‘m aankomen: wat is nu een mooiere uitdaging dan een geheel nieuwe motor ontwikkelen voor Red Bull? Motorsport-Magazin heeft ook 1+1 opgeteld en Marko eens gevraagd wat die hiervan vindt. Marko blijft nog op de vlakte:

Ik weet niet hoe hij daar over denkt. Maar we moeten eerst weten wat we precies gaan doen. Daarna gaan we natuurlijk kijken wie de beste mensen voor de job zijn. Hierbij is wel duidelijk dat als we een motor gaan ontwikkelen dit gebeurt op de thuisbasis bij Red Bull Technology. Dan zullen we erop toezien dat we de best mogelijke mensen krijgen. Helmut Marko, wacht nog op de go ahead van Didi

De twee partijen blijven voorlopig dus om elkaar heen zweven. Maar mocht Red Bull wat willen lijkt ons dit geen verkeerde keus. Al vermoed ik nog steeds dat de kans klein is dat ze daadwerkelijk zelf een motor zullen ontwikkelen. Waarvan akte.