PHEV: dit is het huidige aanbod [2020] - Autoblog.nl

Met al die volledig elektrische waanzin, lijkt de plug-in op zijn laatste benen te lopen. Niets is minder waar: het aanbod auto’s als PHEV in 2020 valt allerminst tegen.

Zoals de intro al zei: de Plug-in Hybrid Electric Vehicle, afgekort PHEV, leek een tussenoplossing te zijn. Een compromis totdat de BEV (Battery Electric Vehicle) aanslaat. Dat laatste lijkt momenteel al gebeurd te zijn en dus zou je verwachten dat de PHEV langzaam verdwijnt.

Compromis

Allereerst even terug naar de basis: wat is een PHEV? Er zit het woord EV in, maar het zijn geen volledig elektrische auto’s. Het zijn auto’s die zowel een benzinetank als een accupakket aan boord hebben. Het voordeel hieraan is dat de benzinemotor klein kan zijn, en dus weinig CO2 uitstoot. De elektromotoren kunnen juist veel kracht leveren. Je ziet dus vaak kleine motoren met veel pk. Ook hebben ze dus een relatief klein lithium-ion accupakket aan boord, wat betekent dat elke PHEV een afstand volledig elektrisch kan rijden. Vaak een paar tientallen kilometers, maar voor de meeste forenzen is dat genoeg. Wel moet dit accupakket opgeladen worden met een stekker, in plaats van via de motor bij ‘traditionele’ hybrides.

Overzicht

Goed, voor vele mensen dus nog een goede uitkomst. Precies daarom is het aanbod nog steeds groot. Bij deze al je keuzes: het aanbod auto’s als PHEV in 2020. Let wel dat we bij de EV10daagse van 2019 eenzelfde overzicht hadden. Daarom starten we bij elk merk met wat er niet veranderd is ten opzichte van 2019. Check dus vooral het overzicht van vorig jaar voor specifics bij de kopjes ‘niet veranderd’. Zoals de Engelsen dan zeggen: without further ado.

Audi

Bij Audi is er een enorm aanbod aan PHEV modellen, neem de middenklasse met de A6, A7 en de hogere regionen in de vorm van de A8. Deze waren er vorig jaar ook al.

Niet veranderd:

A6 55 TFSI e

A7 55 TFSI e

A8 60 TFSI e

Q5 55 TFSI e*

Audi A3 40 TFSI e

We komen later in dit overzicht alles bij langs wat in het C-segment (MQB-platform) door VAG verkocht wordt. Het spits wordt afgebeten door de Audi A3. De volgende getallen kun je onthouden, want we gaan ze later terugzien. De ontbrandingsmotor is een al iets oudere 1.4 TSI benzinemotor met 150 pk, die wordt gecombineerd met een 109 pk sterke elektromotor. Zoals altijd betekent dit geen 259 pk, het is altijd ietsje minder. Maar 204 pk in totaal is ook niet slecht. Het rijbereik is volledig elektrisch 67 km, maar dit is gemeten volgens de NEDC-cyclus. Reken op een kilometer of 50 onder gunstige omstandigheden. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.

Audi Q5 en Q7 55 TFSI e

De Q5 staat al bij ‘niet veranderd’, omdat in grote lijnen de auto’s gelijk zijn ten opzichte van vorig jaar. Wat er is veranderd is dat de Q5 momenteel enkel als 55 TFSI e komt, en niet meer als iets voordeligere en minder krachtige 50 TFSI e. Bovendien is de Audi Q5 inmiddels voorzien van een facelift.

Bij de Q7 is er qua model bijna niks veranderd, maar qua aandrijflijn is het andersom ten opzichte van vorig jaar. Hij werd aangekondigd als een 60 TFSI e, maar staat nu enkel te boek als 55 TFSI e. Een kleine downgrade, maar alsnog dus 367 pk.

Audi Q8 60 TFSI e

Als je wil pluggen met een dikke zescilinder, kan dat bij Audi vanaf nu met de Q8 plug-in. Deze heeft 381 pk en kan 45 km puur elektrisch rijden. Hij is vers van de pers maar al geprijsd, op 93.640 euro.

Bentley

Bij Bentley is de Bentayga Hybrid ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar: deze heeft een 3.0 V6 met 462 pk gecombineerd. Deze is nog niet gefacelift.

Niet veranderd:

Bentayga Hybrid

BMW en MINI

Bij BMW is het aanbod PHEV modellen ook groot, maar grotendeels hetzelfde als wat er al was. Bij een enkeling is er een facelift tussendoor gekomen, bij bijvoorbeeld de BMW 5 Serie en MINI Countryman.

Niet veranderd:

225xe Active en Gran Tourer

330e Sedan en Touring

530e

745e

X1 xDrive25e en Countryman PHEV ALL4

X3 xDrive30e

X5 xDrive45e

BMW 545e

BMW introduceert echter een extra plug-in-versie van de 5 Serie: de 545e. De aandrijflijn is in theorie bekend van de 7 Serie. In de 5 Serie gaat het om een zes-in-lijn met 286 pk, gecombineerd met 109 pk aan elektropower. Het totaal komt uit op 394 pk en 600 Nm. Een heerlijk snelle aandrijflijn voor de vers gefacelifte 5 Serie.

BMW X2 xDrive25e

Minder spannend is de X2. De auto is immers onderhuids sterk verwant aan zowel de X1 als de MINI Countryman. De aandrijflijn is dan ook exact die van de X1 xDrive25e: een 1.5 liter driecilinder die met elektrokracht 214 pk kan leveren. Volledig elektrisch rijden kan zo’n 57 km.

Citroën, DS, Opel en Peugeot

De PSA-groep wist vorig jaar een best lekker aanbod PHEV auto’s neer te zetten. Toch is het een beetje alsof je zes email-adressen achterlaat om zes reacties achter te laten op Autoblog: dat het dezelfde persoon is maakt het geheel wat eenvoudiger. Vandaar dat de DS 7 Crossback E-Tense, Grandland X HYbrid en HYbrid4, 3008 HYbrid en HYbrid4 en 508 SW HYbrid allemaal min of meer exact dezelfde aandrijflijn hebben. Het enige wat veranderd tussen de ‘kleine’ en ‘grote’ versies bij de SUV’s is vierwielaandrijving en 300 pk in plaats van 225. De motor is altijd de welbekende 1.6 PureTech viercilinder. Dat alles wisten we al bij onderstaande drie. Onthoud deze aandrijflijn goed, want de auto’s die wel veranderd zijn hebben óók deze motor aan boord.

Niet veranderd:

DS 7 Crossback E-Tense 225

Opel Grandland X, Peugeot 3008 HYbrid 225 en HYbrid4 300

Peugeot 508 HYbrid 225

Citroën C5 Aircross Hybrid

Voorspelbaar: het zogenaamde EMP2-platform van PSA is waar alle grote SUV’s op staan. Drie van de vier waren al bekend als PHEV, de vierde is er sinds dit jaar ook. De Citroën C5 Aircross is enkel beschikbaar als Hybrid, dus geen vierwielaandrijving en 225 pk.

DS 9 E-Tense 225

DS heeft een nieuwe grote sedan, de DS 9. Deze komt ook als PHEV, surprise, surprise. De motor is ook niet geheel verrassend de exact zelfde PureTech 225 met elektrokracht. 225 pk, dus.

Peugeot 508 PSE

Iets leuks met deze aandrijflijn vinden we in de vorm van de Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered, afgekort PSE. In basis dezelfde 1.6 PureTech, maar met sterkere elektromotoren (eentje voor en eentje achter) en dus vierwielaandrijving. Het totaal aantal pk komt uit op 360 stuks. Een heerlijke milieuvriendelijke sportsedan (en stationwagon).

Ford

Ford wist vorig jaar een tweekoppig PHEV aanbod neer te zetten, waarvan één de Kuga en de andere de enige EV-bedrijfswagen was. Die zijn er allebei nog steeds: ongewijzigd.

Niet veranderd:

Kuga Plug-in

Transit Plug-in

Ford Explorer Plug-in

Nieuw is echter iets wat we niet hadden verwacht: de naam Explorer verschijnt (weer) op de Europese wegen. In de VS is het een fenomeen, deze gigantische SUV noemen ze daar ‘midsize’. Hij komt ook naar Europa en Nederland, alleen als Plug-in. De 3.0- V6 wordt gekoppeld aan een elektromotor om zo bijna 460 pk op de weg te sturen. Mag ook wel, want deze zevenzits SUV weegt 2.500 kilo…

Jeep

Jeep had vorig jaar nog niks te melden. Dit jaar hebben ze twee plug-in hybrides!

Jeep Renegade en Compass 4xe

Er zijn twee modellen met twee keuzes in aandrijflijnen. Dat klinkt groter dan dat het is. Het gaat namelijk om de Renegade en Compass die als PHEV ‘4xe’ heten. Bij beide auto’s gaat het om een 1.4 met elektropower. Dezelfde motor, dus. De tweede aandrijflijn is exact dezelfde benzinemotor, maar dan met iets meer pk naar de elektromotoren. Je hebt de keuze uit 190 of 240 pk.

Kia

Hyundai en Kia zijn stilletjes in het PHEV aanbod. Zijn ze zo zelfverzekerd van hun EV-modellen? Er zijn echter wel wat nieuwe smaakjes bij de line-up van vorig jaar gekomen (bestaande uit enkel de Niro PHEV) en die lijst wordt nog uitgebreid. Zustermerk Hyundai plant trouwens een Sante Fe PHEV, maar die is er nog niet momenteel. Datzelfde geldt voor de Sorento PHEV.

Niet veranderd:

Niro PHEV

Kia Ceed Wagon en XCeed PHEV

Vervolgens is het nieuwe smaakje wat we wél krijgen, totaal niet bijzonder. Het is namelijk exact dezelfde aandrijflijn als de Kia Niro. Dat wil zeggen: een 1.6 GDi met 141 pk. Deze is beschikbaar in zowel de XCeed als de Ceed Wagon. De hatchback laat het van zich afweten.

Land Rover

Grote stappen bij Land Rover: vorig jaar boden ze alleen de grootste Range Rovers aan als een plug-in hybride. Ondertussen is bijna de hele line-up beschikbaar met stekkerkracht.

Niet veranderd:

Range Rover P400e

Range Rover Sport P400e

Land Rover Defender en Range Rover Velar P400e

De P400e-aandrijflijn, het klinkt zo dik. En met 404 pk, hetzelfde dus als bovenstaande Range Rovers, is dat ook zo. Het is echter een kleine 2.0 viercilinder met elektromotoren. 404 pk dus, waarvan 300 uit de benzinemotor en 143 uit de elektromotor komt. Deze is beschikbaar sinds dit jaar in de Defender en Velar, de middenmoters uit de Land- en Range Rover-line-up.

Land Rover Discovery Sport en Range Rover Evoque P300e

En ook de kleinste modellen uit beide line-ups krijgen een plug-in hybrideversie. Het gaat hier om een kleinere benzinemotor: een 1.5 driecilinder. Een piepklein motortje voor dit soort SUV’s! Maar aan kracht ontbreekt het niet: 309 pk en 540 Nm. Beschikbaar in de Discovery Sport en Range Rover Evoque.

Mercedes

Ook bij Mercedes is pluggen helemaal heet, zowel voor volledige EV’s als een rits hybrides. Alles uit het aanbod PHEV in de midden- en topklasse, is niet veranderd.

Niet veranderd:

C300e en C300de

E300e en E300de

GLC 300e 4MATIC

GLE 350de 4MATIC

GLE 350e 4MATIC

Mercedes ‘250e-lineup’

Wat er nieuw is bij Mercedes: instaphybrides. Alles op basis van de A-Klasse – behalve op dit moment de GLB – heeft een ‘250e-versie’. Dit is een relatief kleine 1.3 liter motor die gecombineerd met elektromotoren 218 pk levert. Kleine motor, veel kracht. Deze motor is beschikbaar in de:

A250e

A250e Limousine

B250e

CLA 250e Coupé

CLA 250e Shooting Brake

GLA 250e

Porsche

Porsche spant en spande de kroon qua bloedsnelle praktische PHEV’s. De Turbo S E-Hybrid-aandrijflijn combineert een V8 met turbo’s samen met een elektrische set motoren. Deze was vorig jaar enkel beschikbaar in de Panamera. Een wat meer behoudende aandrijflijn, de reguliere E-Hybrid, was een V6 met elektrokracht. Deze was en is beschikbaar in de Panamera en Cayenne.

Niet veranderd:

Cayenne E-Hybrid

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

In 2020 is het echter allemaal de omgekeerde wereld. De Turbo S E-Hybrid is momenteel niet leverbaar in de vers gefacelifte Panamera. Wil je pluggen in de sedan of stationwagon van Porsche, dan zal je het moeten doen met de reguliere E-Hybrid. Dit is – zoals gezegd – een V6 met elektromotoren die een totaalplaatje van 330 pk oplevert.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

De oersterke Turbohybride is wél beschikbaar in de Cayenne en Cayenne Coupé. In de SUV’s van Porsche is er sprake van een V8 met turbo’s, die samen met de elektromotoren 680 pk opwekt. Heerlijke cijfers, maar we kunnen niet wachten tot deze aandrijflijn wederkeert in de Panamera.

Renault

Renault is eindelijk aan de hybride. Er zijn momenteel drie modellen beschikbaar als hybride: de Clio, Captur en Megane. Twee modellen uit het aanbod zijn PHEV.

Renault Captur E-Tech

De Captur kennen we als de kleine crossover op basis van de Clio. Dit is de kleinste plug-in van Renault. Een 1.6 benzinemotor wordt gecombineerd met twee elektromotoren. Dat zorgt voor 159 pk.

Renault Megane E-Tech

Heel toevallig is de aandrijflijn van de Megane niet erg afwijkend. Sterker nog, het is exact dezelfde motor, met exact dezelfde specificaties als de Captur. Het is gewoon een wat grotere auto. De keuze is aan jou.

SEAT en Cupra

SEAT had vorig jaar slechts één PHEV, de Tarraco FR-e. Die is er wel/niet nog steeds. Theoretisch is hij er nog, maar hij ontbreekt even op de configurator.

Niet veranderd:

Tarraco FR-e

SEAT Leon eHybrid

Dus gaan we door naar iets wat je kunt voelen dat eraan zat te komen: de SEAT Leon is er nu ook met dezelfde plug-in motor als een hoop MQB-auto’s die we al kenden. Net zoals de A3: een 1.4 TSI levert in combinatie met elektromotoren 204 pk.

CUPRA Leon

Die is er ook met een sportief randje, uiteraard onder het nieuwe merk CUPRA. Dit is een versie van de Leon met exact diezelfde 1.4 TSI als de normale Leon, maar dan met sterkere elektromotoren. In dit geval levert hij 245 pk.

CUPRA Formentor

Wil je nou wél die CUPRA-aandrijflijn, maar iets hoger zitten? Dan kun je terecht in het eerste zelfstandige model van CUPRA, de Formentor. Dit is een fris crossover-model, maar deelt bijna al zijn componenten met de Leon. Ook hier is dus sprake van een elektro-aangedreven 1.4 TSI met 245 pk.



Skoda

In Tsjechië leent men veel onderdelen van VAG-broeders en zusters. Zo vielen de specificaties van de Superb iV die we van vorig jaar al kennen veel samen met de Passat GTE. En zo is er meer.

Niet veranderd:

Superb iV

Skoda Octavia iV

Daarom is het ook niet verrassend dat de Octavia iV, de momenteel kleinste hybride van Skoda, een herkenbare aandrijflijn heeft. Een 1.4 TSI met elektromotoren die 204 pk levert. Net zoals de Audi A3, SEAT Leon en Volkswagen Golf.

Skoda Octavia RS iV

En zodoende is ook de tweede versie van de Octavia niet verrassend, wel leuk. De Octavia RS is er nu ook als RS iV. Dit is diezelfde 1.4 TSI, maar met de elektromotoren verder opgevoerd. Drie keer raden hoeveel pk dat oplevert: inderdaad, 245 stuks.

Suzuki

Suzuki Across

De oplettende kijker zal hier een Toyota RAV4 zien. De oplettende kijker heeft gelijk: dit ís een Toyota RAV4, die Suzuki hier mag verkopen als de Across. Wij schrokken wel een beetje van de prijs en verwachten niet dat deze 306 pk sterke PHEV hard gaat scoren in Nederland. Maar door de lage CO2-uitstoot volgens WLTP kan Suzuki minder gram goed gebruiken.

Toyota

Bij Toyota is er (nog) niks te melden. De Prius was er al, die wordt snel vergezeld door de RAV4 Plug-in, het identieke tweelingbroertje van de Suzuki Across. Deze is nog niet beschikbaar in de prijslijst.

Niet veranderd:

Prius Plug-in

Volkswagen

Ook bij VW verandert er weinig ten opzichte van vorig jaar. Van de Arteon en Touareg zijn hybride-versies onderweg, maar die kun je op moment van schrijven nog niet bestellen. Wel heeft Volkswagen PHEV-nieuws op basis van de nieuwe Golf.

Niet veranderd:

Passat GTE

Volkswagen Golf eHybrid

De Volkswagen Golf plug-in heette altijd – net als de Passat – GTE. Dit was sportief op dezelfde manier dat Nike-vrijetijdssneakers sportief zijn: het label zegt niet alles. Maar goed, 204 pk uit een 1.4 TSI met elektrokracht is niet traag. Wie deze aandrijflijn wil kan gewoon weer terecht in de nieuwe Golf. Hij heet alleen geen GTE maar eHybrid. Ook is dit gewoon exact dezelfde aandrijflijn als de eerdere drie MQB-auto’s die we hebben besproken (A3, Leon, Octavia).

Volkswagen Golf GTE

Bovendien is de GTE weer terug en het is nu echt een model wat naast de GTI en GTD wordt gezet. Het mooie eraan is dat ook hier de aandrijflijn in principe exact dezelfde is als de GTE van de vorige Golf. We hebben exact deze aandrijflijn al besproken: het is ook dezelfde aandrijflijn als de CUPRA Formentor, CUPRA Leon en Skoda Octavia RS iV. Wederom de 1.4 TSI en dus niet de nieuwe 1.5, maar met opgevoerde elektromotoren. Het resultaat is ook hier 245 pk.

Volvo en Polestar

Niet veranderd:

Polestar 1

XC40 Recharge

S60 Recharge

V60 Recharge

XC60 Recharge

S90 Recharge

V90 Recharge

XC90 Recharge

Bij Volvo is het PHEV aanbod makkelijk: we mogen niks verwelkomen, en ook niks de laan uit sturen. Elk model van Volvo is te krijgen als plug-in hybride. Wat wél veranderd is: deze heten vanaf nu ‘Recharge’. In bijna elk geval bieden zij een viercilinder met vermogens die variëren tot en met bijna 420 pk, of zelfs 600 pk in de Polestar 1 van hun nieuwe zustermerk.