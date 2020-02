Workshop autofotografie 7 maart 2020

Wil jij leren hoe je de gaafste autofoto’s kan maken? Op 7 maart geven we weer een workshop autofotografie. Wees er snel bij! Er is slechts een beperkt aantal plaatsen.

We zullen op zaterdag 7 maart te gast zijn bij Porsche Centrum Gelderland. Je weet wel, onze vrienden in Heteren. Daar starten we uiteraard met een goede bak koffie. Daarna zullen we de planning doornemen van deze workshop autofotografie. Ook zullen we een stuk theorie bespreken. De workshop wordt door mij (Casper Heij) verzorgd. Eric van Vuuren zal ter ondersteuning ook aanwezig zijn. Uiteraard zorgt Porsche Centrum Gelderland voor een paar fraaie bolides!

Inhoud workshop autofotografie

Tijdens de workshop leggen we uit hoe je de beste foto’s maakt. Maar we gaan niet alleen praten over fotografie. Er wordt vooral ook gefotografeerd! We gaan stilstaande en rijdende auto’s vastleggen. Tijdens de workshop autofotografie zullen wij je helpen. Je krijgt uitleg, tips en tricks! Bovendien kun je al je vragen aan ons stellen. Wil je een idee krijgen van hoe zo’n dag eruit ziet? Dan kun je de video van de vorige workshop autofotografie bekijken.

De workshop autofotografie zal om 10:00 beginnen. Vanaf 9:30 kun je echter al terecht voor een bak koffie. Die kun je genieten tussen de fraaiste Porsches. Je hoeft geen pro te zijn om deel te nemen. In principe kan iedereen meedoen! Wel is een spiegelreflex of systeemcamera vereist. Basiskennis van zaken als sluitertijden, diafragma’s en ISO-waarden ook. Rond een uur of 16:00 zullen we de dag afronden. Porsche Centrum Gelderland biedt ons bovendien een lekkere lunch aan.

Biografie Casper Heij

Zeldzaam beeld: een wilde Casper Heij aan het werk

Als autofotograaf werkt Casper Heij regelmatig voor Autoblog. Zo verzorgt hij fotografie bij rijtesten. Ook bij events en de grote beurzen fotografeert hij vaak. Tevens is hij de kracht achter de Autojunk Foto Van De Maand. Naast Autoblog maken ook diverse autobedrijven, bladen en importeurs gebruik van zijn diensten. Tevens geeft hij vaak workshops autofotografie. Dit doet hij vooral bij autobedrijven. Particulieren weten hem ook te vinden voor workshops en autofotografie.

Biografie Eric van Vuuren

Ook aanwezig bij de workshop autofotografie: Eric van Vuuren

Eric van Vuuren is vooral actief in de automotive branche. Dit doet hij als freelance fotograaf en videograaf. Eric werkt freelance. Zijn klanten zijn met name importeurs, bladen en websites. Ook voor Autoblog maakt hij vaak video’s.

Kosten workshop autofotografie

De kosten voor deze workshop autofotografie bedragen €135 euro per persoon. Dat is inclusief koffie/thee en lunch. Ga nu naar de webshop om de workshop te bestellen! Let op: vermeld duidelijk je merk / type camera als je bestelt. Je kan alleen meedoen met een spiegelreflex of systeemcamera. Wees er snel bij! Er is een beperkt aantal plaatsen.