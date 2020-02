‘Laadangst’ is het nieuwe range anxiety

De ene welvaartsziekte maakt plaats voor een andere?

Autokopers zien de nodige leeuwen en beren als het gaat om elektrisch rijden. Tot op heden was vooral range anxiety een ding. De actieradius van EV’s neemt echter gestaag toe. Een range van boven de 400 km is geen uitzondering meer. Daarmee neemt de range anxiety langzaam maar zeker af. Daar voor in de plaats komt echter weer een nieuwe angst, namelijk EV charging anxiety, of laadangst. Dit concludeert Autovista op basis van de vragen die consumenten stellen.

Laadangst

Zorgen over de actieradius maken nu dus plaats voor zorgen omtrent het opladen. Voor veel mensen is het niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Dit resulteert in verwarring en onzekerheid, wat je dus laadangst of laadstress zou kunnen noemen.

Potentiële kopers hebben veel vragen over het oplaadproces, het gebruiksgemak en de oplaadtijd. De actieradius wordt meteen duidelijk met één getal en wordt ook goed gecommuniceerd. Het hoe en wat over opladen is echter iets ingewikkelder. Als het gaat over oplaadtijden wordt bijvoorbeeld soms gesproken over opladen van 0 tot 80%, soms van 0 tot 100%, soms van 20 tot 80% en soms weer van 10 tot 100%. Ook de verschillende oplaadmogelijkheden (een fase/drie fasen, AC/DC) zijn niet voor iedereen even duidelijk. Dergelijke zaken zorgen voor verwarring bij de consument. En verwarring kan dus voor laadstress of laadangst zorgen. Zie jij het al voor je, mensen die wakker liggen omdat ze niet weten of de auto morgenochtend wel vol is?

De oplossing? Autovista stelt om te beginnen voor om de oplaadtijden te standaardiseren. Als iedereen hier consistent in is, kunnen de laadtijden straks net zo makkelijk vergeleken worden als de actieradius. Dan kunnen we iets doen aan de nieuwste welvaartsziekte Verder zal het vooral een kwestie van tijd zijn voordat de gemiddelde consument weet hoe de vork in de steel zit.