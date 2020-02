Zoveel kost de nieuwe Bentley Flying Spur

Dat hij duur is spreekt voor zich, maar hoe duur precies?

Het is al weer even geleden dat we de nieuwe Bentley Flying Spur voorgeschoteld kregen. In juni kregen we de eerste beelden te zien en die vielen zeker niet tegen. Inmiddels in Bentley begonnen met leveren en hebben ze eindelijk ook de Nederlandse prijs bekendgemaakt.

Bentley heeft de prijs nog net onder de drie ton weten te houden. De vanafprijs is namelijk €297.350. Daarmee is de auto ietsje duurder dan de vorige Flying Spur W12. In de praktijk zullen er natuurlijk vrij weinig Flying Spurs onder de drie ton blijven. Niet dat je tekort komt als je niks aanvinkt, maar als je dan toch een Bentley koopt…

Tot de opties behoren onder meer een glazen panoramadak en een Bang & Olufsen-syteem met 16 speakers. In het interieur kun je uiteraard los gaan met allerlei combinaties van leer, hout en andere mooie materialen. Standaard zit er een uitneembare touchscreen bij, een soort smartphone. Daarmee is bijvoorbeeld de zonnewering en de sfeerverlichting te regelen. Alle opties uitproberen kan in de configurator. Dat blijft natuurlijk leuk bij auto’s als deze.

Van de vorige variant was ook nog een goedkopere V8-variant, maar de nieuwe Bentley Flying Spur heeft vooralsnog alleen een W12. Deze is goed voor 635 pk. Daarmee sprint je in 3,8 seconden naar de 100 km/u, mocht je dat willen. De topsnelheid ligt op 333 km/u. Indrukwekkende cijfers voor een auto met een lengte van 5,31 meter en een gewicht van 2.437 kg.





Concurrentie

Als we naar de concurrentie kijken zijn we snel klaar. De Rolls-Royce Ghost is namelijk uit productie. Er zit wel een opvolger aan te komen, maar die staat nog niet direct klaar. Wel is er nog concurrentie vanuit de hoek van Mercedes. De Maybach S 650 is net iets goedkoper met €294.759. Die is wel zo’n 15 cm langer. De V12 produceert ongeveer evenveel vermogen, namelijk 630 pk. Verder heeft de Bentley Flying Spur weinig directe concurrenten. Bentley verwacht dat het model dit jaar goed zal zijn voor 20% van hun verkopen.