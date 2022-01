Beste nieuwe daily driver voor €190.000 – Autoblog Advies

We gaan lekker shoppen – met een enorm budget – voor de beste nieuwe daily driver. Maximaal €190.000!

Soms zijn er van die beroepen waar je niet bij stilstaat. In het geval van het Autoblog Advies van vandaag hebben we er eentje voor je: helikopterpiloot. Ja, dat beroep bestaat natuurlijk. Dat kan dus erg lucratief zijn, want Koen is namelijk helikopterpiloot en hij vroeg ons om te helpen met het uitzoeken van zijn volgende auto.

Het budget is een niet mis te verstane 190.000 euro. Daar kunnen we wel wat leuks voor uitzoeken toch? Koen is op zoek naar de beste nieuwe daily driver. De ultieme auto voor alledag. Het hoeft zeker geen trackday special te zijn, integendeel. Ook moet het een nieuwe auto zijn die Koen zelf kan samenstellen. Dus geen occasion.

Dus je kan niet zoeken naar een gebruikte auto van 2 ton en dan zeggen ‘klets die laatste 10 er maar af’. En het klinkt heel gek, maar voor 190.000 euro heb je niet eens zó gek veel keuze. Een Ferrari, 911 Turbo, dikke Range Rover of Aston Martin valt (ver) buiten het budget. Dus we moeten alsnog op de centjes letten. Wie had dat gedacht met honderdnegentigduizend ‘eckermen’.

De wensen en eisen van koen voor de beste nieuwe daily driver kun je in de onderstaande tabel bekijken:

Huidige auto A4 Avant Koop / lease Koop Budget € 190.000 Jaarkilometrage 25.000 km Brandstofvoorkeur Benzine of diesel Reden aanschaf andere auto Tijd voor serieus speelgoed! Gezinssamenstelling Geen kinderen Voorkeursmodellen / merken Audi en Porsche No go modellen / merken Mercedes en elektrisch

ABT Audi RS5-R Sportback (B9)

135.508 euro, plus 30.000 euro (voor ABT)

Een populaire manier om veel geld uit te geven is door een RS-Audi van ABT te kopen. Dat zijn zonder uitzondering blubberdikke auto’s. Een nieuwe (kale) RS6 is precies 190 mille, dus we kijken een klasse lager. De ABT RS5-R Sportback met opties past in het budget. Zo’n RS5 heeft net wat meer sjeu dan een RS4. Het mooie is dat je ‘m kan samenstellen bij de Audi-dealer en vervolgens nog bij ABT je auto verder naar wens kunt aankleden. De RS5 is een goede combinatie qua formaat, prestaties, looks en praktisch gemak.

Waar het een beetje fout gaat is de prijs. Een RS5 is al vrij prijzig en die ABT-behandeling al helemaal. Zoals @jaapiyo al eens zei: 30.000 Ekkermannen voor een chippie, wat knakige gegoten wielen en carbon goodies is ‘knaak’. Aan de andere kant, de ABT-onderdelen zijn dermate goed dat je gewoon garantie vanuit de fabriek krijgt. Dat is dan wel weer een lekkere gedachte. De RS5 is niet de spannendste auto, wel typisch een ‘beste nieuwe daily driver’, precies wat we zoeken dus.

BMW M5 Competition (F90)

€ 177.557

Een tikkeltje saai – maar wel erg goed – als ultieme alleskunner is de BMW M5. Het gaat te ver om te zeggen dat deze BMW goedkoop is, maar je krijgt heel erg veel waar voor je geld. Vierwielaandrijving, een V8 met 625 pk en een hele hoop luxe. Het leuke is dat de M5 van alle markten thuis is en de beste nieuwe daily driver die je je maar kunt wensen, eigenlijk. Je kunt zelfs de vierwielaandrijving uitzetten en lekker driften!

Als je gaat voor de M5 Competition, kun je voor 15 mille aan opties uitzoeken. Dat is niet enorm veel, maar de meeste opties vallen in de categorie ‘Then you’ll have it’, dan dat het echt wat toevoegt. Metallic lak, leer en dikke wielen zitten er standaard op. Om er iets bijzonders van te maken kun je altijd nog op zoek naar wat lekkere spulletjes van AC Schnitzer of Dähler.

Jaguar F-Pace SV-R (X761)

€ 171.453

In principe is een SUV een ultieme alleskunner en in die zin een goede kandidaat voor de titel ‘beste nieuwe daily driver’. Niet zozeer omdat je beter door de blubber kan rijden, maar voornamelijk omdat je de drempels wat sneller kunt nemen. En als je dan voor een SUV gaat, ga dan voor de gaafste, nietwaar? Nu is er keuze te over, maar wij zouden even een kijkje nemen bij de Jaguar-dealer. De F-Pace SV-R is een vrij ondergewaardeerde auto.

Alleen al vanwege de motor, is deze Jaguar het geld waard. De rest van de Jaguar is ook erg puik. Het interieur is (net) niet op het niveau van de beste Duitsers, maar het is nog altijd bovengemiddeld goed. Om mee te sturen is het wellicht de leukste in zijn klasse. Het chassis is duidelijk op het asfalt afgestemd. Die motor is een geweldig aggregaat. Ja, het verbruik is fors, maar de prestaties zijn echter ook bijzonder goed. Maar het leukste is wellicht dat deze auto nog echt ‘karakter’ heeft. De V8 klinkt nog echt als een V8, niet als een gedempte stofzuiger die af en toe scheetjes mag laten.

Lexus LC500 Coupé Touring Pack (URZ100)

€ 183.245

De coolste auto is wederom de Lexus LC500. Het mooie is dat deze auto niet probeert ‘beter’ te zijn dan de Duitsers. Het is een compleet eigen auto met een eigen stijl. De Lexus LC is geen kopie van een SL, ofzo. Daarnaast is de Lexus een bijzonder coole verschijning. Ook het interieur mag een speciale vermelding krijgen, want dat is hoogwaardig en wederom erg origineel en eigenwijs.

Het is niet de snelste auto in dit overzicht. Integendeel, met ‘slechts’ 477 pk is het wellicht de langzaamste! Maar het gewicht valt enigszins mee en de V8 klinkt beter dan welke auto dan ook in dit lijstje. Wat ook erg prettig is, is dat Lexus de auto’s compleet aflevert, zeker als je de versie met het Touring Pack selecteert. Kies je kleur en interieur en je kunt rijden.

Maserati Ghibli Trofeo (M157)

€ 199.400 euro

Als opties je niets doen, dan kun je ook wegrijden in een Ghibli Trofeo (na het sparen van 10 mille). Dan heb je wel de snelste Ghibli aller tijden en op de MC12 na de snelste Maserati. Het mooie is dat ze niet aan begrenzen doen, dus dit apparaat sleurt er bij 300 km/u nog steeds aan. Dat is natuurlijk bizar snel. De Ghibli is niet de eerste keuze als je zoekt naar de beste nieuwe daily driver.

Qua opzet is de Ghibli namelijk vrij old-school, dus geen innovatief vierwielaandrijvingssyteem, maar pure achterwielaandrijving. Ondanks dat het chassis wel is aangepakt, is de Trofeo niet een wezenlijk andere auto dan de andere (goedkopere) Ghibili’s. Het interieur is niet zo slecht als ‘Het Internet’ zegt en niet zo goed als de verkopers beweren. Je kunt wel kiezen uit fraaie bekledingen. Dat dan weer wel. Als je de prijs van deze iets te hoog is (wat deze ook is), kijk dan naar een Alfa Giulia Quadrifoglio. Houd je nog geld over een gebruikte Range Rover.

Nissan GT-R Prestige (R35)

€ 189.300

Het is een beetje kat en muis-spel met de Nissan GT-R. Eerst leek deze niet op de website van Nissan te staan, het andere moment wel. Opmerkelijk. Mocht je er nog eentje nieuw kunnen bestellen, altijd doen! Het is namelijk een rijdende legende. Dit terwijl de meeste (Duitse) kandidaten in dit overzicht wel een beetje een uitgekauwde keuze zijn. In Laren, Blaricum en Eemnes val je niet meer op.

Met de Nissan GT-R wel. Prijstechnisch is de Nissan GT-R een 911 Turbo-concurrent voor iets meer dan 911 Carrera-geld. Dus je krijgt nog altijd een goede deal. Ze zijn verregaand betrouwbaar en dankzij het bijzondere vierwielaandrijvingssysteem kun je ze het hele jaar inzetten. Met een achterbankje en automaat ook nog eens reuze-praktisch en makkelijk. Zowaar een verstandige keuze!

Polestar 1

€ 158.300

Ok, samenstellen gaat bij deze auto erg lastig worden. De auto zit nu in de herfst c.q. winter van zijn carrière. De laatste 1’s rollen nu zo ongeveer van de band of zitten net op de boot. Wellicht zit daar nog een onverkocht exemplaar tussen. Qua samenstellen was er bij de Polestar 1 sowieso niet heel erg veel mogelijk. De standaarduitrusting was exceptioneel namelijk, er waren nauwelijks opties mogelijk. Als het gaat om kleuren en bekledingen waren er ook niet veel keuzes.

De Polestar 1 is misschien wel de meest ideale voor dit moment. Je kunt ermee door Europa cruisen. Er gaat gewoon benzine in. Maar als je vervolgens veel forenst in Nederland, kun je heel erg veel elektrisch rijden. Daarbij willen we de ‘stijl’ van de Polestar 1 eventjes onderstrepen. Dit is geen dikke opzichte Duitser, maar juist een stijlvolle en vrij tijdloze auto. Je moet ‘m in het echt zien om de lijnen goed te kunnen waarderen. Het is een zeer bijzondere auto, maar het ligt er niet bovenop.

Porsche 911 Carrera GTS Coupé (992)

€ 191.800

Als er een vraag is voor een auto van 190.000 euro, dan moet je natuurlijk even bij Porsche snuffelen. In principe past elk model dat Porsche levert in de eisen. Aangezien je heel erg graag een auto wil samenstellen, moet je wel even letten op de vanafprijs. Want bij deze 911 GTS Coupé is er niet veel mogelijk.

Nu moeten we eerlijk zeggen dat er geen optie is die écht wat toevoegt. De 911 GTS Coupé heeft namelijk precies alles wat je wenst. Veel vermogen, een handbak, achterwielaandrijving, uitstekende rijeigenschappen en indrukwekkende prestaties. Tip: neem eentje in Indisch rood, die kleur kost namelijk 0 euro!

Porsche Panamera 4S e-hybrid Sport Turismo (971)

€ 141.630

Het is natuurlijk wel zo dat die opties bij Porsche een dingetje zijn. Ondanks dat een kale 911 GTS Coupé de ideale auto is, is het niet een bovengemiddeld dikke auto. Er zit ook een beetje ‘911-tax’ op (plus die van de NL-staat), want ondanks het feit dat het een geweldige auto is, kun je voor 190.000 een veel dikkere auto kopen. Wat te denken van de Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo? Let wel, dit is de 4S e-hybrid, niet de reguliere 4 e-hybrid. De ’S’ is namelijk die dikste zescilinder van Porsche.

Het apparaat katapulteert in 3,7 seconden naar de 100 km/u én haalt een topsnelheid van 293 km/u. Omdat het een hybride is, valt de nieuwprijs heel erg mee: 141.630 euro. Je kan dus nog voor 50 mille aan opties selecteren. Dat is overigens heel erg goed mogelijk, want er zit veel niet op dat eigenlijk standaard had mogen zijn.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!