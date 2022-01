Nieuwste generatie Dartz SUV heeft geen walvispenisleer meer

De nieuwste telg van de meest bizarre gepantserde SUV door de firma Dartz verliest helaas zijn interieur van walvispenisleer. Of gelukkig? Wij weten het ook niet.

Je auto volhangen met gevilde koe omdat dat wel zo mooi is, kan dat nog? Vele merken stappen over naar bijvoorbeeld synthetisch leer omdat je anders binnen no time dansende GreenPeace-activisten op je auto’s hebt. Het lijkt erop dat deze activisten de weg naar Riga, de hoofdstad van Letland, nog niet gevonden hebben. Daar zit namelijk Dartz. Deze ‘coachbuilder’ kennen we van extravagante SUV’s die vooral bedoeld zijn om beschermd te zijn terwijl je een statement maakt. En dat statement is dat er toch nog aardig lang leer van… walvisvoorhuid werd gemaakt. Ja, de zittingen van een Dartz zijn ooit gemaakt van het gekke materiaal walvispenisleer. Dat kan toch niet!

Nieuwe Dartz Prombron

Goed nieuws voor iedereen die grote vissen een fijne voortplanting toewenst: Dartz lijkt in hun nieuwste creatie het eens met ‘normaal’ leer van vermoedelijk koeien geprobeerd te hebben. Schiet mij maar lek, want het persbericht van Dartz leest weg als een Rus die in het Engels probeert uit te leggen waarom je iets nodig hebt, terwijl je met elke zin minder denkt dat je het nodig hebt. Mocht je iets dus niet begrijpen, dan ligt dat eraan dat ik het ook niet begrijp.

Dartz Prombron Black Alligator MMX Black Tiger Moon Edition

Laten we dus gewoon eens beginnen wat wij simpele autofanaten wél begrijpen aan de nieuwe Dartz SUV. Namelijk dat vergeleken met de vorige modellen het uiterlijk eens wat minder… hoekige en Hummerig is. Dat komt omdat de gebruikte basis vanaf nu de Mercedes GLS (X167) is. Ook de aandrijving komt daar vermoedelijk vandaan, dus verwacht een vierliter Biturbo V8 voorin die zo’n driehonderd pk extra heeft gekregen. Met acht uitlaten trouwens, want ‘elke cilinder verdient zijn eigen uitlaat’. Over het exterieur kunnen we kort zijn: een gepantserd voertuig uit Grand Theft Auto is er niks bij.

Wat trouwens wel opvallend is om te zien van een merk dat het vaak zo duister uitpakt: de auto is half zwart en half feloranje. Waarom? Omdat dat de kleuren zijn van de tijger. Dat is ook waarom Dartz de auto nu uitbrengt: hij is voornamelijk bedoeld voor China, waar op 1 februari het jaar van de tijger wordt ingeluid op de Chinese maankalender. Vandaar dat de auto ook volmondig Dartz Prombron Black Alligator MMX Black Tiger Moon Edition heet. Maar ‘Mercedes GLS met wat bepantsering’ wordt vast ook goed gerekend.

Aanvallers of paparazzi

We weten niet wie de Chinese evenknie is van John van den Heuvel, maar wij zouden hem direct deze maankalender-editie van de Dartz SUV aanraden. De auto is namelijk ontworpen om mensen gewoon een beetje op afstand te houden. Volgens Dartz is wegrennen de beste optie en kun je met een ‘civiele versie’ met hoge snelheid wegracen van de McDrive (en ik beloof je dat dit precies zo in het persbericht staat). Om de gepantserde versie wel goed voor te bereiden moet je denken aan zaken als glas van saffier en ‘GBOL bepantsering wat normaliter in het leger wordt gebruikt’. Gewoon zoals we wel gewend zijn, de beste mitrailleurs krijgen er geen gaatje in.

Komen ze toch te dicht bij? Dan is er nog geen probleem. De deurhendels zijn verborgen en mocht de aanvaller toevallig wel weten waar ze zitten, dan kun je ze onder stroom zetten. Een vergelijking tussen dit bizarre apparaat en bijvoorbeeld een Honda e is cameraspiegels, maar waarin deze Dartz SUV dan weer verschilt van een Honda e is dat ze ook naar voren kunnen richten. Voor het geval je voorruit zo beschoten is dat je er niks meer door kunt zien. Daarover gesproken: er zit een functie in de ruiten waarmee je ze van buiten compleet kunt blinderen tot zwart aan toe. Handig voor aanvallers, maar volgens Dartz kun je daarmee ook paparazzi afschudden. Kijk, ineens is je potentiële doelgroep niet 0,005 maar 0,01 procent van de wereld.

Analoog

Onderstaande tellerbak met twee klokken doet je denken dat het een oudere generatie Mercedes GLS is die zijn basis leent aan de nieuwe Dartz SUV. Maar dit is expres. Dartz is geen fan van de ’tabletschermen’ van de auto en dus zetten ze er gewone analoge klokken in. Want, aldus Dartz: “mensen die een Prombron Black Alligator kopen, hebben ook een mechanisch horloge”. Wel schrijft het merk kaartlezen af als onnodig en behoud je wel het scherm in het midden van de auto, naast natuurlijk twee schermen voor de cameraspiegels.

Audio in het interieur komt van een firma genaamd Metaxas & Sins en die bouwen rasechte taperecorders. Daar krijg je er eentje van in de Dartz SUV met de mogelijkheid voor koptelefoon-input. En alsof de lol nog niet groot genoeg was, krijg je een alcoholpakket van Russo-Baltique Vodka genaamd “The Drink Edition” mee. Als je hier genoeg van drinkt, heeft Dartz je vanzelf nodig om hun persberichten te schrijven.

Goed, we kunnen door wauwelen over de miraculeuze visie van Dartz op het leven, maar dit zijn de highlights. Bestellen en erachter komen wat de prijs is, is enkel voor serieuze geïnteresseerden. Voor zover die er zijn.