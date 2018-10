WTF: vrouw bijna onthoofd door vliegend stuk hout

Hoe zij dit heeft overleefd, begrijpen wij niet helemaal.

Mensen, alstublieft, let in hemelsnaam op met het vastbinden van je spullen wanneer je de openbare weg op besluit te gaan. Een ongeluk zit sowieso al in een klein hoekje, maar wanneer je de eindeloze variabelen die een gruwelijke crash kunnen laten onstaan een zet in de rug geeft, wordt de kans op een horrorincident alleen maar groter.

In de Verenigde Staten ging het laatste op een haar na goed. Op de Interstate 95 bij het Floridaanse Rocklegde vloog een grote plaat multiplex uit de laadruimte van een pickup. Na een korte vlucht penetreerde het ongeleide projectiel vervolgens de voorruit van een Honda Civic op nekhoogte van de automobilist. Wonder boven wonder wist de bestuurder, een 35-jarige vrouw, haar auto met lichte verwondingen te verlaten.

Dankzij de grootte van de samengeperste houtplaat ontsnapte de vrouw relatief ongedeerd aan de dood. Hoewel het stuk multiplex dwars door de ruit knalde, kwam het object vast te zitten halverwege de A-stijl, voordat deze het hoofd van de vrouw van het lichaam kon scheiden. De dame zal ongetwijfeld blij zijn geweest dat er geen bijrijders aanwezig waren, want dan was het minder goed afgelopen.

Hoewel we niet ieder vergelijkbaar incident bespreken, is dit de tweede keer in vrij korte tijd dat onzorgvuldige automobilisten het leven van andere weggebruikers gigantisch in gevaar brengen. Laatst vloog er bijvoorbeeld met een noodgang een bijl door een ruit. Ook deze geluksvogel overleefde het incident.

Beeld: Brevard County Fire Rescue