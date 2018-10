Formule 1-auto’s zijn volgend jaar geen olieboten meer

Goed nieuws voor teams die geen gebruik maken van Mercedes- of Ferrari-motoren.

Al lange tijd horen we in de Formule 1 dat bepaalde teams groot snelheidsvoordeel halen uit het verbranden van extra olie. Vorig jaar werd dit in zekere zin al aan banden gelegd, maar tot op heden hebben deze beperkingen weinig effect gehad. Sterker nog, teams als Ferrari en Mercedes zijn nu juist sneller dan ooit. Voor volgend jaar zal er dan ook een nieuwe regel geïntroduceerd worden die dit tegen moet gaan houden.

Dit schrijft RaceFans. Volgens de website is er een aanpassing gemaakt aan de technische reglementen, waarin nu expliciet wordt aangegeven dat de teams volgend jaar enkel nog een olietank mogen hebben die als enige doel het smeren van de motor heeft. De zogenaamde Auxiliary Oil Tank (AOT) wordt niet verboden, maar in de kwalificatie (waarin het grootste verschil gemaakt kan worden) mag er geen druppel olie aanwezig zijn in deze tank. Wellicht kan Verstappen volgend jaar dan eindelijk zijn eerste pole position pakken.

De volledig regel luidt als volgt:

“A singular vessel connected to the engine whose sole function is to hold engine oil for the replenishment of the engine lubrication system. An AOT, as defined in F1 Technical Regulations, must be empty during the complete qualifying practice session.”