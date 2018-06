Ongeluksvogel kopt door ruit gevlogen bijl, overleeft klap

Dan heb je écht pech.

Het leven als elektricien is niet gemakkelijk. Sterker nog, het is ronduit gevaarlijk. Niet alleen omdat je de ganse dag met stroom aan het spelen bent, maar ook omdat er onderweg, terwijl er van en naar klanten gereden wordt, van alles kan gebeuren. De Canadees Mackenzie Peddle ontdekte dit recentelijk, toen hij na een lange dag terug naar huis reed.

Peddle was naar eigen zeggen in een goede stemming en opgewekt om terug te keren, maar hij zou het thuisfront die dag niet zonder slag of stoot bereiken. Met nog ruim 100 kilometer te gaan voordat hij aan tafel aan kon schuiven, ging het licht ineens uit. Pas nadat hij een uur later weer bij bewustzijn geraakte, begon hij te begrijpen wat er was gebeurd. Naast hem, op de bijrijdersstoel, lag een bebloede bijl waarvan hij alleen maar kon vermoeden dat deze hem tegen het hoofd was gevlogen. Dit vermoeden werd bevestigd door de voorruit, die een scène uit Final Destination regelrecht leek na te bootsen.

Tot groot geluk van Mackenzie had het lot hem niet aan zichzelf overgelaten. Een passerende vrouw had het ongeluk zien gebeuren en had zelfs nog, net voordat hij buiten bewustzijn raakte, op het raam getikt om te kijken of hij in orde was. Wanneer hij eenmaal bijkwam, hielp ze hem het incident te reconstrueren.

“At that time I was really confused and kind of disoriented, as you could imagine. And then I remember her pointing over and seeing the axe beside me and then I was confused as to why that was there.”

Je zou zeggen dat dergelijke ongevallen slechts eenmaal in je leven gebeuren, maar in het geval van Peddle zit het net even anders. De Canadees kreeg ongeveer een decennium geleden met een soortgelijk incident te maken. Destijds was het echter geen bijl, maar een metalen pijp uit een stuk gewapend beton dat hem om probeerde te leggen. Hoewel de pijp de ruit eveneens doorboorde, mistte deze hem op een haar na. Mackenzie is naar eigen zeggen ‘gefrustreerd’ dat het hem nu weer is overkomen.

De reden van het meest recente ongeval, met de bijl, is nog altijd niet bekend. (Bron: CBS Canada)