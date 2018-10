Steek een vinger onder deze Aventador in Gulf-kleuren

Of nou ja, probeer het in ieder geval.

De iconische Gulf-kleuren zijn door de jaren heen op allerlei verschillende raceauto’s verschenen, maar in de geschiedenis heeft Lamborghini weinig te maken gehad met de oliefabrikant. Gelukkig kunnen we dit verschijnsel dankzij een korte sponsordeal in de GT3-klasse en deze verdwaalde tractor door de vingers zien.

We zullen het nog sterker zeggen: het staat zelfs goed. Het feit dat we hier niet met een opgewaardeerde Aventador te maken hebben, zoals de SV of SVJ, vergeet je haast volledig door de aanpassingen die de tuner aan de auto heeft gedaan. Zoals het Liberty Walk betaamt krijgt de Aventador een vreselijk brede bodykit, die op zijn beurt vergezeld wordt door een duistere velgenset van Forgiato.

Hierdoor ziet de Aventador eruit als een uiterst agressieve bolide. Om deze gedachtegang extra tractie te geven, wordt de auto gewrapt in de racekleuren van Gulf. Zoals gezegd staat (of hoort) het zeker niet op iedere bolide, maar de Aventador in kwestie kan het prima hebben.

Bij elkaar is het natuurlijk wel een dure grap. Liberty Walk maakt niet bekend hoeveel alles bij elkaar heeft gekost, maar een korte rekensom onthult dat we naar ruim een half miljoen euro kijken. De bolide zelf kost ruim meer dan 400.000 euro en de widebodykit doet daar nog ongeveer 50.000 euro bij. Reken daarbij de velgen en wrap en je bent al snel een vermogen kwijt.