Yamaha MT-07 2021 rijtest - Autoblog.nl

Een perslancering in het buitenland, natuurlijk sign us up! Yamaha MT-07 2021 here we come.

En zowaar was er dus ineens een introductie waarop Maxxmoto mocht verschijnen, dus ons antwoord was een gretig ja en wat volgde was natuurlijk allereerst enkele Coronatesten…

2021 is het jaar van de Euro5-updates. Het aantal nieuwe of vernieuwde motoren is amper bij te houden en ook Yamaha’s succesvolste nakedbike, de Yamaha MT-07 2021, krijgt een emissiekuur.

Nu profiteerden de designers er meteen van om ook het ontwerp aan te passen, terwijl de ingenieurs het niet konden laten om nog wat details te verbeteren. Het meest opvallende is dus de nieuwe LED-koplamp/tank combinatie, al zien we iets lager ook de voorste (grotere) remschijf van de MT-09.

Of dit volstaat voor de Yamaha MT-07 2021 om aan de top van de middenklasse te blijven? Dat ontdek je in bovenstaand filmpje!

Foto’s + video: Yamaha Benelux + Maxxmoto.be