Iconische auto krijgt een V6 diesel. Met 1.500 pk. - Autoblog.nl

You had me at 1.500!

We hebben deze week niet heel erg veel aandacht kunnen besteden aan de inauguratie van Joe Biden. De democratische presidentskandidaat sliep zich een weg door de voorrondes en wist uiteindelijk beroepsontkenner Donald T. te verslaan.

Voor de autoindustrie gaat dat zeker gevolgen hebben. De doelen worden weer iets serieuzer bijgeteld. Dus wellicht dat de Amerikanen het ook ietsje zuiniger aan moeten doen. Dus in plaats van een opgepompte V8 met supercharger, moet er een zescilinder diesel komen.

Plymouth Cuda Torc

Zoals we gisteren konden uitvinden, kun je met een zescilinder diesel ook redelijke prestaties houden. Met dit project, de Plymouth Cuda Torc is dat nog beter mogelijk. Het is een project van het bedrijf Weaver Customs. Zij specialiseren zich in de betere restomods en deze auto is niet anders. Werkelijk alles werd aangepast. Het dak staat lager, de vooruit is loopt minder stijl en het koetswerk is strakker gemaakt (op de voorbumper na).

Qua wielen is het behoorlijk extreem op deze aangepaste Plymouth. Voor heeft de Cuda Torc 18 inch wielen, achter zijn ze maar liefst 20 inch groot. Aan de andere kant, we zien dergelijke formaten wel vker voorbij komen bij dit soort auto’s. Gelukkig heeft de auto ook een bijzondere USP.

Zescilinder zelfontrander

Want het meest bijzonder zijn toch wel de specificaties. De motor is namelijk geen V8 met hemispherische verbrandingskamers, maar een V6 van Cummins. Jazeker, een eenvoudige zescilinder. De motor is door Gorilla Performance (heeeel) erg flink aangepakt. Het resultaat is 1.500 pk, wat echt krankzinnig veel is voor de achterwielen. Het koppel van de aangepaste ‘Cuda is daarentegen nog indrukwekkender: 4.062 Nm!

Waar ze het gemeten hebben? Geen idee. De legende wil dat deze Plymouth Cuda Torc van elke achteras én rollenbank wokkels kan maken. Helaas wordt er nog met geen woord gerept over de prestaties en het verbruik. Maar de auto is zeker en vast zuiniger dan een vergelijkbare benzinemotor. Het blijven verstandige jongens, die Amerikanen.