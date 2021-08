Ziggo haalde geen F1 binnen, maar deze topsport wel!

Ziggo heeft in elk geval een topsport om uit te zenden! De grote vraag is: ga jij ernaar kijken?

Het nadeel van sporten is dat de verschillen soms vrij groot zijn, waardoor het saai wordt. In de Formule 1 is dat niet anders. Mede daardoor bestaat de kans dat de sport af en toe een saaie race voortbrengt. De strijd tussen Verstappen en Hamilton is juist zo leuk omdat het heel erg close is.

Kijk, wij Nederlanders willen natuurlijk ook een feestje kunnen vieren, maar de neutrale F1-toeschouwer kan smullen van actie op de baan. Maar Formule 1 is niet de enige vorm van gemotoriseerde topsport. DTM, WEC, WRC en diverse toerwagenkmapioenschappen zijn zeker de moeite waard. Maar ja, dat is net zoiets als RKC tegen Top Oss het is wel voetbal, maar het niveau ligt niet zó hoog.

Gemotoriseerde sport

Daarom is er goed nieuws voor mensen die gemotoriseerde sport op topniveau wensen. We zeggen bewust ‘gemotoriseerde sport’, want MotoGP is géén autosport. Toch is het principe hetzelfde: de beste motorcoureurs verschijnen aan de start van de gaafste circuits ter wereld, om zo de titel binnen te kunnen harken.

Maar nu komt dus het goede nieuws: Ziggo heeft dus de uitzendrechten voor de MotoGP binnengehaald! Dit betekent dat de alle leden van de AB-redactie dit verplicht moeten gaan kijken, inclusief voor- en nabeschouwing. Anders hebben we te weinig gespreksmateriaal bij de watertap en in de cappuccino-corner.

Uitzendrechten MotoGP

Ziggo haalt niet alleen de uitzendrechten binnen voor de MotoGP, maar ook voor de subklasses Moto2 en Moto3. Waar we wel Nederlandse inbreng hebben in de vorm van Bad Boy Bo. Ziggo neemt de uitzendrechten over van Eurosport, dat 7 jaar lang de rechten had. Het gaat om het hele pakket, dus met vrije trainingen, kwalificaties én natuurlijk de hoofdraces. Maar het gaat verder dan dat, Ziggo meldt dat het geheel wordt aangekleed met studio-uitzendingen en zelfs verslag op locatie!

Dan als laatste de vraag: moeten wij hier blij mee zijn? Als je Ziggo-klant bent, sowieso. Het is uiteraard geen vervanging voor de F1, maar het is altijd vermakelijk. Wel jammer: de populairste motorcoureur, Valentino Rossi, stopt volgend jaar dan écht met racen op het hoogste niveau op twee wielen.

Ook van belang is hoe de rest van de rechten wordt verdeeld. Voorheen mocht de NOS de TT Assen ook uitzenden. Hierdoor keek bijna niemand meer naar de races op Eurosport.

En nog belangrijker, wie wordt de Olav Mol van de MotoGP en misschien nog wel belangrijker: is er ook nog een pitreporter waar je jezelf over op kunt winden?

Via: nieuwsmotor.nl