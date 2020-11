Dit Britse merk blaast waanzinnige V16 nieuw leven in - Autoblog.nl

Dit wordt zonder twijfel de best klinkende auto van 2021.

Aan de ene kant is er een trend gaande waarbij klassiekers geëlektrificeerd worden. Liefhebbers die de voorkeur geven aan ouderwetse motoren komen echter ook aan hun trekken. Er namelijk ook nog een andere trend in de klassiekerwereld: de continuation-modellen. Dit zijn gloednieuwe auto’s die precies volgens het oude recept zijn gebouwd. Eigenlijk replica’s dus, maar dan wel van de originele fabrikant.

Kleine merken

Naast grote merken als Aston Martin, Jaguar en Bentley grijpen ook kleine historische merken die in vergetelheid dreigen te raken hun kans. Zo schreven we eerder dat de zoon en kleinzonen van Syndey Allard verder gaan waar hun grootvader gebleven was. Nu is wederom een historisch Brits merk dat 70 jaar na dato de draad weer oppakt.

British Racing Motors

Het gaat om British Racing Motors, die voornamelijk in de jaren ’60 succes had in de Formule 1. Het team beleefde zijn hoogtepunt in 1962, toen ze kampioen werden met Graham Hill. Dit succes werd nooit meer geëvenaard, maar BRM werd wel nog vijf keer tweede in het kampioenschap.

Type 15

Voor de continuation-modellen grijpt BRM echter niet terug naar hun hoogtijdagen in de jaren ’60. Ze grijpen nog verder terug in het verleden, naar de Type 15 uit 1950. Deze auto had iets wat de racewagens uit de jaren ’60 niet hadden, namelijk een V16. Dit blok bleek helaas geen betrouwbaarheidswonder, waardoor de Type 15 weinig succews boekte.

V16

Desondanks was de Type 15 een memorabele auto. De V16 produceerde namelijk een waanzinnig geluid. Het toerental kon oplopen tot minstens 12.000 toeren. Qua vermogen kwamen het blok ook niet te kort, met 600 pk. 70 jaar na dato (!) is dat nog steeds veel. Ondanks het feit dat er een zestiencilinder in ligt, weegt de auto maar 736,6 kg. Met een cilinderinhoud van 1,5 liter was het namelijk helemaal geen grote motor. Je moet een ware doodsverachting hebben om in een Type 15 te stappen, maar dan heb je wel een unieke ervaring.

Tekeningen

De nieuwe BRM Type 15 zal exact volgens de tekeningen van het origineel gebouwd worden. Gelukkig is de auto destijds goed gedocumenteerd, want de makers hebben ruim 20.000 tekeningen ter beschikking. Helaas zal de oplage extreem beperkt zijn, met maar drie exemplaren.

Geluid

Het zou een misdaad zijn als we een artikel over de BRM V16 zouden schrijven zonder een video van het geluid toe te voegen, dus bij deze. Luister en geniet: