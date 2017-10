Yohee, we hebben weer een Nederlander in de MotoGP

Hup, Holland, hup!

Een bericht dat bekend in de oren klinkt? Dat kan kloppen, want een dikke maand geleden brachten we ook al dit nieuws. Michael van der Mark werd destijds door het fabrieksteam van Yamaha namelijk officieel bevestigd als de vervanger van niemand minder dan Valentino Rossi voor de Gran Premio Movistar de Aragón. We kunnen in dit geval niet zeggen de Spaanse Grand Prix, want op de MotoGP kalender staan niet minder dan vier Spaanse banen. Hoewel, één er van ligt in Catalonië, dus wie weet hoe lang dat nog duurt. Too soon?

Goed, even terug naar Marky Michael van der Mark. Het zal je wellicht zijn opgevallen dat we het helemaal niet gehad hebben over welke positie de Nederlander bij zijn debuut haalde. Dat komt niet doordat hij als laatste over de finish kwam, maar omdat hij uiteindelijk helemaal niet startte. Op het laatste moment besloot Rossi met gebroken been en al alsnog op zijn motor te klimmen. Het leverde de Italiaanse veteraan een vijfde plaats op vlak achter Maverick Viñales, Rossi’s jonge Spaanse teamgenoot met de tofste voornaam van het hele veld.

Respect dus voor Rossi, maar wel balen voor onze Michael. Verwacht werd dat Yamaha de 24-jarige als ‘goedmakertje’ een test aan zou bieden, maar de Nederlander krijgt door botte pech van een concullega alsnog zijn kans om dit jaar zijn debuut te maken in de hoogste klasse van de motorsport. Dit keer komt er een plaats vrij bij het Tech 3 team van Hervé Poncharal, omdat Jonas Folger last heeft van het Epstein Barr-virus (een herpesvirus). Tech 3 is al jaren een satelliet team van Yamaha dat verdienstelijk presteert in de luwte van de fabrieksjongens. Dit jaar wist het team al twee poles te pakken met Johann Zarco.

Van der Mark mag nu sowieso de volgende race in Sepang doen (volgend weekend) en wellicht ook de seizoensfinale in Valencia. Michael is uiteraard in zijn nopjes met deze kans:

It goes without saying that I am really excited. I came quite close to getting the opportunity to ride a MotoGP bike a few weeks ago, but it didn’t work out. Then Hervé called, and although I will have a busy schedule, I could not say no to this chance. I am very happy and I look forward to this adventure. Luckily, I know Sepang, but the MotoGP riders have done a lot of tests there this year, so everyone will be fast. However, I just want to enjoy this weekend, to improve myself and see how it is to ride the YZR-M1. At the moment, we have some good momentum in WorldSBK so I think it is the perfect time to jump on the Yamaha. I look forward to riding the bike and I want to thank Hervé and Yamaha for this opportunity.

Nee alleen hopen dat…oh nee…nee dat kunnen we niet maken. Jonas, beterschap!