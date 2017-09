We hebben weer een MotoGP-coureur uit Nederland!

De één z'n dood is de ander z'n brood.

Voor wie de MotoGP nog niet volgt hebben we een min of meer bindend advies: ga dat zien! De titelstrijd is ongemeen spannend en de races zijn een lust voor het oog. Drie verschillende motoren (Ducati, Honda en Yamaha) zijn in principe gelijkwaardig en dat betekent veel close racing, mooie inhaalacties en nu en dan een heftige valpartij.

In de meeste gevallen lopen die valpartijen goed af, maar onlangs had levende legende Valentino Rossi minder geluk. De Italiaan viel tijdens een testsessie van zijn crossmotor en brak een been. De negenvoudig kampioen is dus wel even uit de running.

Gelukkig is daar Michael van der Mark! Deze Nederlander komt voor Yamaha uit in de World Superbikes. In tegenstelling tot de MotoGP zijn dit afgeleiden van straatmotoren. Het gewicht ligt dan ook een stukje hoger en het vermogen wat lager, maar qua rondetijden komen superbikes behoorlijk dicht bij MotoGP-motoren in de buurt.

Van der Mark kan er binnenkort alles over vertellen, want hij is door Yamaha gevraagd om Rossi te vervangen in de MotoGP! De Nederlander heeft nog nooit op zo’n fiets gezeten en het zal ongetwijfeld effe wennen worden, maar we gokken dat Michael er zin in heeft om die lompsnelle M1 de sporen te geven.

Wat cijfertjes dan, voor wie niet zo goed bekend is met de MotoGP. De motoren zijn op het rechte stuk sneller dan F1-auto’s en halen met gemak 250 pk uit een blok met een cilinderinhoud van maximaal 1.000 cc. Het minimumgewicht voor de motoren is 157 kg.

De laatste Nederlander die in de koningsklasse van de wegracerij uitkwam is Jurgen van den Goorbergh. In 2005 verving hij (zeker niet onverdienstelijk!) de Japanner Makoto Tamada. Het beste resultaat voor de man uit Breda was dat jaar een zesde plaats in China.