Valentino Rossi sloeg advies van eigen moeder in de wind

Valentino Rossi blijkt de enige Italiaan te zijn die advies van zijn moeder in de wind durft te slaan.

Aan de lange en illustere carrière van Valentino Rossi in de koningsklasse van de motorsport is vorig jaar een einde gekomen. Rossi, inmiddels de veertig gepasseerd, pakte op twee wielen 9 titels, waarvan 7 in de zwaarste klasse. De laatste twee waren er echter nooit bijgekomen, als Rossi medio jaren ’00 een andere keuze had gemaakt.

Domenicali

Rossi werd destijds namelijk heftig in verband gebracht met een overstap naar de vierwielers. En dan niet zomaar vierwielers, maar meteen het hoogste van het hoogste: F1 rijden voor Ferrari. In 2004 had Stefano Domenicali, destijds Ferrari’s F1 teambaas, Rossi voor het eerst gebeld om eens een stukje te komen rijden op Fiorano.

Kantoor van Enzo

Voor Rossi was dit een onvergetelijke ervaring, want om de test ‘geheim’ te houden mocht hij overnachten in het voormalig kantoor van Enzo Ferrari himself. Dichterbij Valhalla kom je niet als rechtgeaarde Italiaan. Maar op zich is het niet zo heel bijzonder dat een topper op twee wielen even van machinerie ruilt met een topper op vier wielen. Dat gebeurt wel vaker, meestal komt er behalve een paar leuke kiekjes voor de PR b0iZ verder niks van.

Surtees, Hailwood en Cecotto

Er waren wel motorcoureurs die de overstap naar de F1 maakten, zoals Surtees, Hailwood en Cecotto. Maar in de moderne F1 werd een dergelijk scenario eigenlijk niet meer realistisch geacht. Doch Rossi, was naar verluidt meteen snel. Zelfs Michael Schumacher was onder de indruk.

Snel in de buurt van Schumacher

Aan het begin van het seizoen van 2006 kwam het tot een heuse ‘echte’ test. Bij de wintertest kwam Rossi in actie met een Ferrari voorzien van een teruggetunede V10 (die na 2005 in de ban werd gedaan). Naar verluidt was deze auto qua snelheid en vermogen ongeveer gelijk aan Ferrari’s nieuwe wapen, dat tegelijkertijd getest werd door Schumacher. Rossi was aan het einde van de rit slechts zeven tienden langzamer dan de rode baron. Best veel voor F1-begrippen, maar ongekend weinig voor iemand met zo weinig ervaring.

Schumacher en Ferrari waren nu zwaar onder de indruk en ervan overtuigd dat het ‘echt zou kunnen gebeuren’. In een recent interview met Graham Bensinger spreekt Rossi zonder in details te treden vol overtuiging uit dat hij inderdaad van Ferrari de optie kreeg om F1 te gaan doen. Vanuit eerdere berichtgeving weten we echter dat Ferrari daarvoor een plan had opgezet om eerst bij een klantenteam te beginnen.

Di Mama komt met goed advies

Rossi koos er uiteindelijk voor om dat niet te doen. In plaats daarvan tekende hij bij FIAT Yamaha, alwaar hij dus (in 2008 en 2009) nog twee titels zou winnen. Hij zegt daar nu zelf over dat hij in zijn hart wist dat het de juiste keuze was. Maar het was wel moeilijk, omdat hij vanuit zijn omgeving veel druk had om voor Ferrari te kiezen. Onder andere zijn moeder vond dat zoonlief Vale dat maar moest doen:

Het was moeilijk, want ik kreeg enorm veel druk uit mijn omgeving om voor Ferrari te kiezen, zelfs ook van mijn moeder. Valentino Rossi, heeft een Italiaanse moeder

Ook laatste kans niet gepakt

In 2009 kreeg Rossi alsnog de kans om direct bij Ferrari in te stappen, na de horrorcrash van Felipe Massa in Hongarije. Maar ook dat sloeg Valentino af. Hij wist dat hij in een paar dagen de auto niet onder de knie zou krijgen. Zodoende koos Ferrari voor Luca Badoer. Of het realistisch was om te verwachten dat Rossi het beter had gedaan dan deze andere onfortuinlijke Italiaan, durven we niet te zeggen. Wel dat het jammer is dat hij het niet geprobeerd heeft.