Youngtimer met BMW V12: dit zijn er 7 op een rij

Een topcategorie, de youngtimer met BMW V12. Welke toffe wagens zijn er allemaal gebouwd? We gaan de gaafste exemplaren even langs. En nee, we gaan niet alleen maar 750i’s oprakelen. Beloofd.

Aan alle leuke dingen komt een eind. Afgelopen week kondigde BMW namelijk het einde van de V12 aan. Nu wordt dat al jaren gedaan overigens. Bij de introductie van elke twalfcilinder zegt de desbetreffende fabrikant dat ‘dit toch echt de laatste is’. We leven nu in 2022 en bij BMW is het dan echt afgelopen. De Final Edition van de BMW 760Li laat er geen twijfel over bestaan.

Er worden -heel toepasselijk – twaalf exemplaren gebouwd van het slagschip en dan is het over en uit voor de BMW V12. Of beter gezegd, de BMW met V12. BMW maakt natuurlijk nog altijd de V12 voor de Rolls-Royce Ghost, Phantom en Cullinan.

Ter lering en vermaak duiken we even in de geschiedenisboeken en nemen we en kijkje bij een bijzonder autotype: de youngtimer met BMW V12. Let wel, met youngtimer doelen we voornamelijk de leeftijd van de auto. Niet zozeer het feit dat je ze tegen 35% van de dagwaarde kunt bijtellen. Iets dat met sommige auto’s in dit lijstje nog flink in de papieren kan lopen…

BMW 750i (E32)

1987

Motorcode: M70B50

Uiteraard moeten we beginnen met het begin. In 1987 verraste BMW vriend en vijand met de BMW 750i. De BMW 7 Serie was namelijk voorzien van een heuse V12. Destijds was de twaalfcilinder nog het iets bijzonders. Je zag het in Lamborghini’s, Ferrari’s en Jaguars. In het geval van de Italianen was de V 12 een hoogtoerig en dramatisch apparaat. BMW ging meer de kant op van Jaguar: maximaal comfort dankzij een perfecte Laufkultur.

De M70B50 was goed voor 299 pk en 450 Nm, waarden waar een beetje viercilinder tegenwoordig geen moeite meer voor hoeft te doen. Maar de trillingsvrije loop was ongekend en dat is precies wat je wil in een luxe slee als de 7 Serie. Daarbij was die V12 badge destijds het hoogst haalbare. Overigens zeggen we bewust 750i en niet 750iL, want er was wel degelijk een korte versie. Waarschijnlijk de meest betaalbare youngtimer met BMW V12.

BMW M8 (E31)

1991

Motorcode: S70/1

Ondanks dat BMW begonnen was met de Duitse V12 wedloop, liepen ze eigenlijk meteen achter toen Mercedes-Benz ook mee ging doen. Dat niet alleen, ook Jaguar en Ferrari hadden natuurlijk twaalfcilinder die telkens krachtiger waren. 300 pk is uiteraard meer dan voldoende, maar voldoende is altijd leuker, toch? Zeker in dit soort prestigieuze auto’s.

De M8 moest het absolute topmodel worden. BMW Motorsport mocht de twaalfcilinder flink onder handen nemen. Dat kon ook makkelijk, want ondanks dat het een V12 was, was het vrij ouderwetse techniek. Ook voor de late jaren ’80. Er werden enkele prototype-motoren gebouwd met twee dubbele bovenliggende nokkenassen en 48 kleppen. Het resultaat was een extreme 550 pk, waarmee BMW niet alleen Mercedes in zijn hemd kon zetten, maar ook Ferrari en Lamborghini!

Sterker nog, in die periode was er bijna niets dat kon tippen aan de BMW V12 qua vermogen (als ‘ie op de markt kwam). Zelfs de Brabus 7.0 twaalfcilinders kwamen tot zo’n 500 pk. Op een verdwaalde Callaway Corvette zou dit de sterkste auto zijn die je in een showroom kon kopen in de vroege jaren ’90.

BMW 850 CSI (E31)

1992

Motorcode: S70B56

Deze youngtimer met BMW V12 heeft bijna dezelfde motorcode als bovenstaande M8, maar stiekem is het een compleet andere motor. BMW besloot zijn keuteltje in te trekken om de motor in productie te nemen. De S70/1 was net eventjes iets te exotisch. De 850 CSI kreeg in feite een iets gedowntunede V12. Zo heeft deze geen 48 kleppen, maar 24 (dus twee per cilinder in plaats van vier). Ook de cilinderinhoud was nu slechts 5,6 liter.

Het vermogen was niet 550 pk, maar 380 pk. Wel werd de motor gekoppeld aan een zesbak van Getrag, toen nog best exotisch. Aan de andere kant was de auto een kleine teleurstelling. Het was namelijk geen sportieve auto als andere BMW’s, maar ook niet zo’n cruiser als de SL600, die overigens méér vermogen uit de V12 haalde en een automaat had. Het was dan ook geen verkoopsucces. Er zijn er slechts 1.510 exemplaren van gebouwd.

McLaren F1

1993

Motorcode: S70/2

De duurste youngtimer met BMW V12. Vaak zegt men dat de McLaren F1 dezelfde motor heeft als de BMW 850 CSI. Dat is niet helemaal correct. De basis van de motor is gelijk (het zijn beide twaalfcilinders), maar verder is het verschil toch best groot. McLaren F1-designer vroeg aan toenmalig chef Paul Rosche om een V12 met 450-550 pk voor zijn sportwagen.

Paul Rosche dacht aanvankelijk aan de S70/1 uit de M8. Maar, die bleek veel te zwaar, te groot en niet sterk genoeg. In principe is de motor helemaal opnieuw ontworpen. Naast het vermogen moest het gewicht flink naar beneden. De V12 kreeg andere koppen, vier kleppen per cilinder, variabele kleptiming, 12 gasklephuizen en dry-sump smering. Je zou bijna kunnen stellen dat de motor uit de McLaren F1 bestaat uit twee M3 zescilinder, in plaats van een gekielde 8 Sere twaalfcilinder.

Het resultaat was 627 pk. Niet alleen is het vermogen erg hoog, er is veel koppel aanwezig, de gaspedaalreactie is DIRECT en het geluid is fenomenaal. De twaalfcilinder in de McLaren was een belangrijk onderdeel. Het zorgde ervoor dat de auto de snelste auto ter wereld werd voor lange tijd. Iets dat aanvankelijk niet eens zozeer de bedoeling was.

Rolls-Royce Silver Seraph

1998

Motorcode: M73TUB54

De ruzie tussen Volkswagen en BMW leverde deze mooie youngtimer met BMW V12 op. Uiteindelijk resulteerde het in een klassieke vechtscheiding. In de jaren ’90 werden er BMW-motoren gebruikt in de opvolgers van de Bentley Mulsanne en Rolls-Royce Silver Spirit. De Bentley Arnage kreeg een 4.4 V8 (voorzien van twee turbo’s door Cosworth) en de Silver Seraph de 5.4 V12.

Hier was vermogen en koppel ongewijzigd ongewijzigd: 326 pk en 520 Nm. Mede dankzij het hoge gewicht en de trage viertrapsautomaat was de Silver Seraph geen snelle auto, maar dat was ook niet de insteek. De V12 was trillingsvrij en erg soepel.

BMW M Roadster V12 (E36/7)

1999

Motorcode: M73TUB54

Ondanks dat de hele wereld op zoek is naar een Z3 met zescilinder, hadden de meeste exemplaren een viercilinder onder de welgevormde kap. De Z3 was in de jaren ’90 een zeer populaire auto. Voor een bescheiden bedrag had je een klassiek ogende Roadster met een BMW-logo op de neus. Win-win.

In dynamisch opzicht was het geen winnaar. Tegenwoordig dragen die imperfecties bij aan de beleving, maar in de jaren ’90 werd de Z3 niet serieus genomen als rijdersauto. Gelukkig kwamen er zescilinders én zelfs echte M-uitvoeringen. Nog een stap hoger was de Z3 V12. Dat was een hersenspinsel. Waarschijnlijk omdat ze een M Roadster en zo’n V12 nog ergens hadden liggen.

Naar het schijnt was de auto bijna onbestuurbaar. De V12 was enorm zwaar en omdat het de standaard 5.4 (326 pk) was, was de Z3 V12 niet sneller dan de M Roadster (321 pk). Niet alleen het gewicht hoger, ook de gewichtsverdeling was ernstig verstoord. Als klap op de vuurpijl werkte de motor ook niet lekker. De V12 paste er ternauwernood in, maar alle randapparatuur eigenlijk niet. Maar hey, BMW heeft ooit een V12 gelepeld in een Z3 en daarvoor buigen wij!

Fotocredits: BMW ///M-power.

BMW X5 Le Mans (E53)

2000

Motorcode: S70/3 (P75)

Ah, het idee van de power-SUV is niet nieuw. Het is alleen populairder dan ooit. Maar al in 2000 voorzag BMW dus een markt voor extreem krachtige SUV’s. In principe is deze youngtimer met BMW V12 op basis van de E53-generatie X5 natuurlijk een geintje. De S70/3-motor is een blok specifiek voor raceauto’s. De McLaren F1 GTR gebruikte ‘m, evenals de BMW V12 LM en BMW V12 LMR.

Vervolgens werd er zo’n blok in een X5 gehesen met dikke BBS E88-wielen eronder. Hans-Joachim Stuck kreeg de sleutels en mocht wat epische rondjes op de Nordschleife doen en tadaa: een nieuw icoon was geboren.

Meer lezen? Dit zijn alle varianten van de BMW 8 Serie op een rij!