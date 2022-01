Buitenkansje: extreem zeldzame cabrio met een dikke V6!

Dit is eigenlijk een Nissan 350Z Cabrio, maar dan praktischer en zeldzamer. Wat wil je nog meer?

Omstreeks 2017 kreeg Land Rover een briljante inval: wat als we nu eens een cabrio maken van een SUV? Cabrio’s mogen dan niet populair zijn, maar SUV’s zijn dat wel. De Evoque Convertible was geboren. De niche van de cabrio-SUV geniet nog niet het succes van de coupé-SUV, maar inmiddels heeft het idee ook navolging gekregen bij Volkswagen. Met succes.

We moeten echter niet voorbij gaan aan de stamvader van deze onvolprezen niche: de Nissan Murano CrossCabriolet. In een vlaag van verstandsverbijstering genialiteit besloot Nissan in 2011 een cabrio-versie van de Murano uit te brengen. Bij de Nissan-dealer om de hoek heeft deze nooit gestaan, maar geloof het of niet: aan de andere kant van de grote plas zijn deze auto’s gewoon verkocht.

We hebben goed nieuws op deze maandag: je hebt nu de kans om er één in Nederland te kopen. Want raad eens wat er op Marktplaats te koop staat? Een heuse Nissan Murano CrossCabriolet!

Met deze unieke auto heb je (bijna) alle voordelen van een SUV en alle voordelen van de cabrio. Goed, je hebt ook alle nadelen, maar laten we even niet de zuurpruim uit gaan hangen.

Bij een geniale auto hoort ook een puike aandrijflijn: onder de welgevormde motorkap is de 3,5 liter V6 te vinden die ook in de Nissan 350Z ligt. Daarmee heb je maar liefst 265 pk tot je beschikking. Er zijn genoeg cabrio’s die het met minder moeten doen.

Er is helaas een klein foutje in de advertentie geslopen, namelijk dat het ‘de enigste van Nederland’ is. Daarmee doe je de populariteit van deze auto in Nederland ernstig te kort. Er zijn namelijk dubbel zoveel Murano CrossCabriolets in ons land. Er rijdt ook nog gewoon een grijs exemplaar rond.

Dit hoogtepunt uit de autogeschiedenis (want zo mogen we deze auto wel noemen) heeft 61.625 km op de teller staan en wordt op Marktplaats aangeboden voor €18.750. Ons geheel belangeloos advies? Sla maar heel gauw je slag, want het kon wel eens heel lang duren voordat er weer één in Nederland te koop staat.