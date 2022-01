Je raadt nooit welk van deze twee auto’s is geïnspireerd op Batman

Hint: het is niet de agressieve sportauto die volledig in zwart is uitgevoerd.

Vandaag bracht de postduif ons twee persberichten van gloednieuwe special editions die nu in Nederland te krijgen zijn. In plaats van twee losse artikelen daarover te schrijven (of helemaal geen artikel) pakken we gewoon twee vliegen in één klap.

Het interessante is: één van deze twee special editions heeft te maken met de nieuwe Batman-film die binnenkort uitkomt. Dat moet natuurlijk wel de Lexus zijn, nietwaar? Met zijn aggressieve styling en sinistere black-on-black-look zou deze auto absoluut niet uit de toon vallen in Gotham City.

Niets is echter minder waar: het is die Nissan Juke die geïnspireerd is op Batman. Dat is nog eens een plottwist. Hoe dat zit? Nissan heeft een samenwerking met Warner Bros en brengt ter gelegenheid van de nieuwe film een speciale Nissan Juke uit: de Juke Kiiro.

Dan is nog steeds de vraag: wat heeft deze auto in vredesnaam met Batman te maken? Dat moet Nissan zelf maar uitleggen: “De Nissan JUKE Kiiro belichaamt de geest en is symbool van de ontwikkeling die Batman in de film doormaakt van bescheiden lid van de burgerwacht tot superheld.” Juist. Misschien moeten we eerst de film zien om het te snappen.

Door naar Lexus. Die introduceert twee special editions, op basis van de LC en de RX. Het gaat in beide gevallen om de Obsidian Edition. Dit houdt in dat de auto’s uitgevoerd zijn in een zwartgrijze kleur met zwarte accenten en zwarte velgen. In het geval van de RX gaat om 20 inch velgen, in het geval van de LC zijn het 21 inch sloffen.

De LC Obsidian Edition is er als cabrio en als coupé, waarbij de coupé het lekkerst is uitgevoerd. Dan krijg je namelijk ook een Torsen-sperdifferentieel, vierwielbesturing en een uitklapbare achterspoiler als je deze uitvoering bestelt.

Al deze special editions zijn vanaf heden te bestellen. Nissan noemt nog geen bedragen, Lexus wel. De prijzen lopen uiteen van €91.965 voor de RX Obsidian Black tot €204.995 voor de LC 500 Convertible.