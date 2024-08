Wie haalt deze legendarische Diablo weer terug naar Nederland?

Deze Diablo heeft deelgenomen aan de multitest der multitesten.

Het is zonder twijfel de meest epische multitest ooit. Het jaar is 1994 en een zekere Michael Schumacher test ‘Die besten Sportwagen der Welt’. De Ferrari F40, de Bugatti EB110, de Jaguar XJ220, de Lamborghini Diablo en de Porsche 911 Turbo. Een van de auto’s uit deze test gaat binnenkort onder de hamer.

Het betreft de Lamborghini Diablo. Deze komt ook uit 1994 en was ten tijde van de test dus gloednieuw. Het gaat om een Diablo VT, wat betekent: vierwielaandrijving. Voor het vermogen maakte dat niet uit, net als de standaard Diablo beschikte de VT over niet minder dan 492 pk. Als enige auto uit de test haalde de Diablo zijn vermogen uit een atmosferische motor.

Inmiddels is vierwielaandrijving de norm voor Lamborghini, maar de Diablo VT was de eerste vierwielaangedreven sportwagen uit Sant’Agata Bolognese. Het was niet de allereerste Lambo met AWD, want dat was natuurlijk de LM002. Het vierwielaandrijvingssysteem van die auto vormde de basis voor dat van de Diablo VT.

Dit exemplaar was dus de persdemo van Lamborghini en is in die hoedanigheid bestuurt door Schumacher. Nu heeft de auto zijn weg gevonden naar de VS, want deze Diablo zal door RM Sotheby’s geveild worden tijdens Monterey Car Week.

Nog een interessant detail: RM Sotheby’s vermeldt dat de auto in 2021 groot onderhoud heeft gehad in Dirksland, of all places (bij Nout Classic Cars). Oftewel: deze auto heeft dus gewoon in Nederland rondgereden. Daar hebben we helaas verder geen info over, dus we weten niet of ‘ie ook op Nederlands kenteken heeft gestaan.

Mocht iemand deze Diablo weer terug willen halen naar Nederland, dan kan dat. De auto gaat later deze maand onder de hamer. RM Sotheby’s rekent op een opbrengst van 350.000 tot 450.000 dollar.