Zangeres Kehlani aangeklaagd vanwege beschadigen Ferrari

De Ferrari kwam niet ongeschonden uit de opnames van de videoclip.

In de betere hiphop videoclip mag één ding natuurlijk niet ontbreken (naast gouden kettingen en gezichtstatoeages): een dikke Ferrari, Lamborghini of Rolls-Royce. De artiesten hebben meestal zelf een goed gevulde garage, maar anders kun je altijd nog iets leuks huren. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je de auto ook weer netjes terugbrengt.

Dat is schijnbaar niet wat Kehlani deed met haar gehuurde Ferrari. Mochten jullie haar niet kennen (zoals ondergetekende tot vandaag): Kehlani is een 25-jarige Amerikaanse zangeres. Ze werkte onder meer samen met Charlie Puth, Cardi B en Justin Bieber. Haar 11,4 miljoen Instagram-volgers zijn wel een indicatie dat ze enige bekendheid geniet.

Goed, deze Kehlani had dus een open Ferrari geregeld voor de clip van haar single ‘Open’. Het ging om precies te zijn om een zwarte 488 Spider. Helaas ging er tijdens de opnames iets mis: de Ferrari van Kehlani zou een dier of object hebben geraakt. Dat is in ieder geval wat het verhuurbedrijf claimt.

Aangezien we het over de VS hebben wil het bedrijf de zangers maximaal uitknijpen. De schade aan de auto zelf zou zo’n €22.200 bedragen. Daarnaast zouden ze meer dan €30.000 aan inkomsten zijn misgelopen. Verder zou de waarde van de Ferrari met maar liefst €78.800 zijn gedaald. Het zou ons niet verbazen dat daar nog een vergoeding voor emotionele schade bijkomt. De verhuurder van de Ferrari wil niet alleen geld zien, maar eist ook dat Kehlani’s rijbewijs wordt ingenomen. Welkom in de VS…

Wat ook nog een rol speelt: Kehlani had volgens de verhuurder gezegd dat de Ferrari voor privégebruik zou zijn. De muziekvideo spreekt dit alleen tegen. De videoclip van Kehlani, inclusief de Ferrari in kwestie, is hieronder te bekijken. We adviseren het geluid uit te laten.

Bron: TMZ

Foto: een vergelijkbare Ferrari, gespot door @spotcrewda