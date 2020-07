Dodge presenteert drie extreme pk-monsters

Maak kennis met de krachtigste SUV, de krachtigste sedan en de krachtigste muscle car ter wereld.

De ouderwetse auto’s die hun vermogen uit een dikke V8 halen zijn nog niet uitgestorven. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan worden ze gewoon nog volop gemaakt. Dodge presenteert vandaag maar liefst drie nieuwe pk-beulen.

Durango Hellcat

Om met de meest interessante te beginnen: de Durango is nu leverbaar als Hellcat. Dit label kennen we natuurlijk al van de Challenger en de Charger. In 2014 werden de beide modellen in deze uitvoering geïntroduceerd. De komende jaren bleef het Hellcat-label echter voorbehouden aan deze twee modellen. Tot vandaag. Nu kun je met het hele gezin (tot zeven personen) van Hellcat-power genieten.

Het Hellcat-label staat in de eerste plaats garant voor zeer indrukwekkende cijfers. De 6.2-liter HEMI V8 produceert maar liefst 720 pk. Daarmee heeft de Dodge Durango Hellcat nog net iets meer vermogen dat de Trackhawk, die het met 717 pk moet doen. Het koppel is wel gelijk, namelijk 875 Nm. 0-60 mph doet de Durango in 3,5 seconden. De topsnelheid van deze bruut ligt op 290 km/u.

Deze cijfers worden ook bijgestaan door een agressief uiterlijk. De voorbumper wordt gekenmerkt door groter openingen ten opzichte van de normale SRT. De striping en spoiler laten verder zien dat we hier met een muscle car in SUV-vorm te maken hebben.

De orderboeken worden deze herfst geopend en de Durango Hellcat verschijnt vervolgens begin 2021 bij de dealers. De auto zal redelijk exclusief blijven: de Durango Hellcat wordt namelijk alleen in 2021 geleverd.

Charger SRT Hellcat Redeye

De Charger Hellcat was er al, maar de Hellcat Redeye nog niet. De naam Redeye kennen we van de Challenger. Deze versie heeft 808 pk in plaats van 717 pk. Dodge claimt dat dit de krachtigste seriegeproduceerde sedan ter wereld is. Wij spreken ze niet tegen.

Naast 808 pk produceert de V8 959 Nm koppel. De topsnelheid ligt op een verbluffende 327 km/u. Net als de normale Hellcat heeft toont de Redeye zijn spierbalen door een dikke bodykit. De motorkap is nieuw, maar die krijgt de reguliere Hellcat ook voor modeljaar 2021.

Challenger SRT Super Stock

Dodge is de échte muscle car, de Challenger, niet vergeten. Deze krijgt ook een nieuwe uitvoering: de Super Stock. De versie heeft nog iets meer vermogen dan de Redeye, namelijk 819 pk. Daarmee is het de krachtigste muscle car volgens Dodge. Nu denk je misschien: wacht even, had de Demon niet 840 pk? Dat klopt, maar die is niet meer leverbaar.

De 0-60 mph sprint legt de Super Stock af in een luttele 3,25 seconden. De topsnelheid ligt op 270 km/u. De Super Stock is te herkennen aan de widebody en de robuuste velgen. Verder zijn de ophanging en de remmen aangepakt door Dodge. De Super Stock staat duidelijk te popelen om de dragstrips te betreden.