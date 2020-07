Komt er wéér een nieuw onderzoek naar BPM-debacle?

Staatssecretaris Vijlbrief is bereid aanvullend onderzoek te laten verrichten in het kader van de BPM-kwestie.

De overgang van de NEDC naar WLTP is niet bepaald vlekkeloos verlopen. Er was en is grote onenigheid over de vraag of de BPM-omzetting budgetneutraal verlopen is. Onderzoek van de overheid zegt van wel, onderzoek van de brancheverenigingen zegt van niet. Wat nu?

Aanvullend onderzoek

Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft vandaag gereageerd in een brief aan de Kamer. Daarin geeft hij aan “bereid te zijn aanvullend onderzoek te verrichten” naar de omzetting van de BPM. “Mogelijk leidt dat tot een dieper inzicht waarom sommige auto’s duurder worden en sommige auto’s goedkoper,” schrijft de staatssecretaris. Ook gaat Vijlbrief met BOVAG en de RAI Vereniging om de tafel zitten.

Niks aan de hand?

Zoals uitvoerig behandeld op Autoblog zijn er meerdere onderzoeken gedaan. TNO had in eerste instantie in opdracht van staatssecretaris Snel onderzoek gedaan naar de vraag of de omzetting budgetneutraal was geweest. Hun conclusie: niks aan de hand. De toegenomen BPM zou te wijten zijn aan het toegenomen gewicht van voertuigen. Dit zorgde voor de nodige gefronste wenkbrauwen.

Welles-nietes

BOVAG en de RAI Vereniging hebben vervolgens eigen onderzoek laten uitvoeren door KMPG. Hier kwam een hele andere conclusie uit rollen. Een onafhankelijke second opinion van de overheid bevestigde echter het TNO-onderzoek. BOVAG en RAI konden zich weer niet in deze second opinion vinden. We zijn dus uitgekomen bij een soort welles-nietes-spelletje.

Hopelijk gaat daar nu een einde aan komen. Wellicht kan het aanvullend onderzoek dan eindelijk uitsluitsel geven in de BPM-kwestie. Het is in ieder geval een goede zaak dat de staatssecretaris en de brancheverenigingen deze keer met elkaar in overleg gaan.