Zeldzamer dan een F40, Lars’ Cadillac BLS #MijnAuto

De Cadillac BLS: een auto die je waarschijnlijk vergeten was, en dat is niet per se onterecht.

In deze video nemen Martijn en Lars je mee in wat eigenlijk gewoon een Saab 9-3 met een Cadillac-badge is. Maar hé, dat maakt ‘m niet minder interessant!

De BLS was Cadillac’s poging om voet aan de grond te krijgen in Europa. Spoiler: dat mislukte keihard. Maar dat betekent wel dat je nu voor een habbekrats een luxe Amerikaan met Zweedse roots kunt scoren. Het interieur? Pure Saab, inclusief de startknop tussen de stoelen. De rijeigenschappen? Meer comfortabel dan sportief, maar zeker niet verkeerd.

Onder de kap kon je kiezen uit een reeks motoren, van een tamme diesel tot een pittige 2.8 V6 Turbo met 255 pk. In theorie een sleeper, in de praktijk een zeldzame verschijning op de weg. En dat heeft zo z’n charme.

Dus, is de Cadillac BLS een ondergewaardeerde klassieker of gewoon een curiositeit uit de autogeschiedenis? Martijn voelt de Caddillac van Lars aan de tand en rijdt een rondje in deze vergeten Amerikaan. Check de video en bepaal zelf of dit een verborgen parel is of gewoon een badge-swap die we snel weer mogen vergeten.

