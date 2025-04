GP Japan 2025: tijden en alles wat je moet weten!

Lees hier alle informatie over de GP van Japan 2025.

Het is tijd voor een van de mooiste GP’s van de kalender: Japan! De race waarbij alles net eventjes anders is dan normaal. Verplichte kost voor de liefhebber en veelal de favoriete GP voor veel coureurs. Je zult er net als bij de races in Australië en China vroeg voor uit je bed moeten komen.

In dit artikel zullen we alles met je doornemen wat je moet weten voordat de race begint, zodat je maximaal geïnformeerd aan de koffietafel verschijnt.

Tijden GP Japan 2025

Voordat we je gaan overladen met data, meningen en voorspellingen, hebben we hier eerst de agenda voor je. Zoals gezegd: er is een tijdsverschil, dus je dient op tijd op te staan!

Vrijdag 4 april

04:30 – 05:30 | Eerste vrije training

08:00 – 09:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 5 april

04:30 – 05:30 | Derde vrije training

08:00 – 09:00 | Kwalificatie

Zondag 6 april

07:00 – 09:00 | Race

GP Japan

De Japanse Grand Prix is een relatieve nieuwkomer in de Formule. De eerste race werd namelijk pas in 1976 gehouden. Dat was meteen een van de spannendste races ooit, toen James Hunt en Niki Lauda verwikkeld waren in een hevige strijd om de titel. Dat was op het circuit van Fuji, aan de voet van de gelijknamige berg.

Wat wel grappig is, is dat iedereen lijkt te vergeten dat de race werd gewonnen door Mario Andretti (in zijn Lotus). Lauda staakte de race vanwege de hevige regen, waardoor de P4 van Hunt voldoende was om de titel binnen te halen. Een jaar later won James Hunt Japanse GP wél, maar het kampioenschap niet. Er werd vele jaren later nog een prachtige speelfilm over gemaakt.

Vervolgens bleef het lang stil rond de GP van Japan. Pas in 1987 keerde de GP weer op de kalender. Ditmaal was Suzuka het strijdtoneel. Dat zou het ook lang blijven: tot en met 2006. In 2007 en 2008 reed men op het door Herman Tilke omgebouwde Fuji. Daarna, vanaf 2009 was het weer Suzuka. In 2020 en 2021 was er geen Japanse GP vanwege Covid-issues, maar vanaf 2022 is het weer vaste prik.

Het circuit: Suzuka International Racing Course

Is dit het mooiste circuit van de kalender? Waarschijnlijk wel, samen met Silverstone en Spa-Francorchamps. De baan is ontworpen door de Nederlander Hans Hugenholtz sr, destijds als een testbaan voor Honda dat zich aan het ontwikkelen was als autofabrikant.

De baan heeft een paar zeer unieke features. Het meest bijzondere is de overpass: het is een ‘8.’ Na bocht 9 gaat het circuit door een tunnel, waarboven het einde van het ‘rechte’ stuk zit tussen Spoon-curve (bocht 14) en 130R (bocht 15). Leuk weetje: Hans Hugenholtz hield niet van saaie rechte stukken. Dus op start finishlijn zitten na er bijna geen rechte stukken in. Zelfs bij het lange ‘rechte’ stuk zit er een kromming in.

Dan even wat informatie over de baan. De coureurs rijden met de klok mee, tot bocht 9 dus, daarna tegen de klok in. Vanaf de extreem spannende 130R-bocht is het weer met de klok mee. De baan is vrij lang: 5,807 kilometer, dus het aantal raceronden valt mee: 53 stuks. Het ronderecord staat op naam van Sir Lewis Hamilton. Hij klokte in 2019 een 1.30,983.

De DRS-detectiezone zit vlak na 130R en geldt voor het rechte stuk na de Casio Triangle-chicane tot bocht 1. Inhalen is niet makkelijk, maar absoluut mogelijk. Aanremmen bij bocht 1 of agressief de auto positioneren bij bocht 10 voor de hairpin. In de Spoon Curves zijn er meerdere lijnen mogelijk, waardoor je via de slipstream je auto kan positioneren voor de chicane. Die laatste is spannend, omdat je niet te dicht achter een voorligger wil liggen in de 130R-bocht.

GP Japan 2024: Wat gebeurde er vorig jaar ook alweer?

Kwalificatie

De kwalificatie voor de Japanse GP van 2024 was een zoveelste prooi voor de Nederlander in dat jaar. Pérez kwam als dichtste in buurt; hij was maar 0,066 seconden dan zijn superieure teamgenoot. Norris zette zijn McLaren op P3, gevolgd door Sainz in de Ferrari en, jawel, Fernando Alonso met de Aston.

Snelste raceronde

Max Verstappen, 1.33,706 in ronde 50.

Race en podium

De GP van Japan 2024 begon spetterend dankzij Ricciardo en Albon. Die knalden op elkaar en veroorzaakten daarmee een rode vlag. Na de herstart deed Verstappen wat hij zo goed kan: er compleet vandoor gaan. Achter hem heeft Pérez het nog even lastig met Leclerc, maar nadat die een fout maakt, ligt de weg open voor Checo om P2 op te eisen. In de race gaat Norris’ McLaren niet zo lekker als bij kwali. Sainz kan aan hem voorbij gaan. Na een teamorder mag Sainz voorbij aan Leclerc om P3 op te eisen.

GP Japan 2025: wat we al weten

Ondanks dat er nog geen meter geen gereden is (afhankelijk wanneer je dit leest, uiteraard), zijn er natuurlijk al veel dingen die we wel weten.

Verstappen heeft een nieuwe teamgenoot!

Het is je onmogelijk ontgaan. Red Bull Racing heeft Liam Lawson in twee races gewogen en te licht bevonden. Christian Horner legt de beslissing uit als een bescherming van Lawson en de coureur ervaring op te laten doen bij VCARB. Die ervaring heeft Tsunoda wel al en daarom mag hij samen met Verstappen proberen om de RB21 te verbeteren.

Speciale kleurstellingen (of toch niet?)

Het idee van Red Bull was eigenlijk om met een roze auto naar Japan te komen. Waarschijnlijk om de bekende Japanse bloesem te eren. Dat ging naar verluidt niet door doordat de roze verf te zwaar is. In plaats daarvan presenteert Red Bull een prachtig eerbetoon aan de Honda RA272, de eerste Honda F1-auto die een race won. Hij lijkt inderdaad veel op de livery van de Turkse GP, maar is dat erg?

Waar Red Bull kennelijk niet aan de zware roze verf wilde zitten, is dat voor Haas geen probleem. Ik las trouwens in de comments onder dit bericht wat de oplossing is om toch roze verf te kunnen gebruiken: licht roze pakken.

Ook Sauber deelde een teaservideo van een speciale livery voor de race in Suzuka. Er lijkt best wat werk in de aankondiging te zitten. Wat blijkt? Het team haalt een 1 aprilgrap uit. De F1-auto krijgt een Wagyu-steak kleurstelling. Stake, steak. Je snapt hem.

Stand bij aanvang van de GP Japan 2025

Het seizoen nog maar twee races en één sprintrace oud, dus er kan nog genoeg veranderen. Norris voert op dit moment de lijst aan gevolgd door Max Verstappen. Bij Williams wordt ongetwijfeld feest gevierd. Het team staat op een keurige vierde plaats en in punten gelijk met Ferrari. Dat is wel te danken aan de dubbele diskwalificatie van Ferrari in China, maar toch. Chapeau Williams!

Stand coureurs vóór GP Japan 2025

Lando Norris – 44 punten Max Verstappen – 36 punten George Russell – 35 punten Oscar Piastri – 34 punten Andrea Kimi Antonelli – 22 punten Alexander Albon – 16 punten Esteban Ocon – 10 punten Lance Stroll – 10 punten Lewis Hamilton – 9 punten Charles Leclerc – 8 punten Nico Hülkenberg – 6 punten Oliver Bearman – 4 punten Yuki Tsunoda – 3 punten Carlos Sainz – 1 punten Isack Hadjar – 0 punten Pierre Gasly – 0 punten Liam Lawson – 0 punten Jack Doohan – 0 punten Gabriel Bortoleto – 0 punten Fernando Alonso – 0 punten

Stand teams vóór GP Japan 2025

McLaren – 78 punten Mercedes – 57 punten Red Bull Racing – 36 punten Williams – 17 punten Ferrari – 17 punten Haas – 14 punten Aston Martin -10 punten Sauber – 6 punten Racing Bulls (VCARB) – 3 punten Alpine – 0 punten

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Japan 2025?

Net als bij de GP van Japan van 2024 komen ook dit jaar de drie hardste compounds naar Suzuka. Dit zijn de C1 (hard), C2 (medium) en C3 (soft). Vorig jaar waren dat wel andere banden. Dat moet ik even uitleggen. Pirelli heeft voor dit seizoen nieuwe banden ontwikkeld. De nieuwe C1 en C3 zijn ongeveer gelijk gebleven aan de 2024-versies. De C2 is wat zachter en zit daardoor dichterbij de C3 qua snelheid, maar ook qua degradatie.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP van Japan 2025

De pitlane is erg lang en ze rijden met de hardste compounds. Je zou gokken op een eenstopper, maar die kan nog best lastig zijn. Dankzij het ontbreken van veel rechte stukken, moeten die banden constant werken, wat leidt tot slijtage. We moeten even zien hoe de lage temperaturen een rol gaan spelen (daar komen we zo nog eventjes op terug).

Pirelli denkt dat de harde banden 20 ronden meegaat, de medium 15,8 ronden en de zachte band 10,7 ronden. Met 53 ronden op de planning lijkt een twee- of zelfs driestopper plausibel. Maar weet: de voorspellingen van Pirelli zitten er vaker naast dan dat ze uitkomen.

Bandenstrategieën GP van Japan 2024

Weersvoorspelling GP Japan 2025

De weerstations zijn het niet met elkaar eens. De een voorspelt een probleemloos weekend met veel zon en een paar wolkjes, de ander denkt dat het zondag de hele dag gaat regenen. We hebben er daarom maar een Japans weerstation bijgenomen.

Vrijdag: de eerste dag van het raceweekend zou overwegend zonnig moeten zijn met temperaturen tussen de 14 en 18 graden Celsius.

Zaterdag: hetzelfde beeld als vrijdag zien we op zaterdag, al neemt de bewolking wel toe. De temperatuur neemt ietsjes af naar 13 tot 17 graden.

Zondag: volgens de Japanse weerwebsite moet je voor zondag een paraplu meenemen. Het wordt dan wel weer warmer met temperaturen tussen de 15 en 20 graden Celsius. Gaan we de intermediates weer aan het werk zien?

Kansen Max Verstappen GP Japan 2025

De viervoudig wereldkampioen heeft dit seizoen nog geen vuist weten te maken. Zijn RB21 is niet opgewassen tegen de MCL39 van Norris en Piastri. Hij zat er ver achter in China, maar dat het niet zover hoeven zijn. ”Terugkijkend op China, waren onze prestaties in de tweede stint veelbelovend en hadden we veel meer snelheid in de auto’, zegt Verstappen op zijn eigen website. Er zat dus meer in.

Daarnaast is er de hard gewerkt door de coureur en zijn team. Verstappen: ”Het team heeft hard gewerkt om onze prestaties te optimaliseren en ik ben deze week ook weer in de simulator op de fabriek in Milton Keynes geweest. Ik vind het altijd leuk om op dit circuit te racen: het heeft veel snelle bochten en gewoonlijk doen we het hier goed, dus hopelijk kunnen we het maximale uit de auto halen en ons dit weekend verbeteren.”

Toch verwacht ik dat Verstappen niet weer bovenop zijn auto kan klimmen en zijn spierballen zal tonen na de race. Pas na deze race komt Red Bull met de eerste upgrades voor de auto. Die eerste aanpassingen zijn volgens Helmut Marko ”een snelle oplossing, als die zou werken, zou geweldig zijn, maar je kunt er niet op vertrouwen”, aldus de Oostenrijker bij ServusTV.

Wellicht dat het drifvocht dat wordt voorspeld nog wat positiefs kan betekenen voor de kansen van Verstappen, maar ik zou er mijn geld niet op inzetten.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Japan 2025

Wie wel van een gokje houdt en op Verstappen inzet, kan een leuk bedrag terugverdienen. Mocht Verstappen als eerste over de streep komen, dan krijg je 7 keer je inzet terug. De odds van Norris zijn 2,50 en van Piastri 2,87. Misschien nog een overweging waard: voor Charles Leclerc en George Russell krijg je 13 keer je inzet.

Waar kan ik de GP van Japan 2025 bekijken?

Check hier de mogelijkheden om de race te bekijken

F1TV

Voorheen was dit een abonnement van 94,99 per jaar, maar sinds kort is het ook een maandabonnement. Je betaalt 11,90 euro elke maand opnieuw. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit camerastandpunten en commentaar.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering erom heen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden. Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxembourg.

Streams

Als je zin hebt in virussen, lage beeldkwaliteit en een instabiele verbinding, kies dan voor een stream.

Autoblog zal in ieder geval verslag doen van de kwalificatie en de race!