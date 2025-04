Ook in 2024 hadden we het fileprobleem niet onder controle…

Wederom steeg het aantal files in Nederland.

“Er zijn verschillende oplossingen aangedragen voor ons fileprobleem. Het aantrekkelijk maken om met het OV te gaan, thuiswerken, deelauto’s en noem maar op. Het heeft allemaal nog weinig effect gehad. We reden in 2024 samen 71,2 miljard kilometer. Dat is een stijging van 2,7 procent ten opzichte van 2023. Mede daardoor stonden er vorig jaar ook meer files dan in het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de rapportage Rijkswegennet die minister Madlener vandaag presenteert aan de Tweede Kamer. Kort samengevat is het een grote slechtnieuwsshow. Halverwege 2022 zaten we rond het niveau van voor de Covid-pandemie. Sindsdien blijft de lijn stijgen. De files duren ook steeds langer. In totaal verloren we 101,3 miljoen uur aan files. Dat is 5,1 procent meer dan in 2023.

Wanneer en waarom staan er de meeste files?

Net als de afgelopen jaren zijn de ochtend- en avondspits de grote boosdoeners. Vanaf 06:00 uur gaat de lijn omhoog tot iets na 08:00. De grote stijging begint weer rond 16:00 en neemt tussen 17:00 en 18:00 af. Daarnaast waren er vorig jaar een aantal dagen waarop veel files stonden. 21 november was de grootste filedag dankzij winterse weersomstandigheden en slecht zicht op de wegen.

De oorzaak ligt in de meeste gevallen ook bij de spitsen. In 76,8 procent van de gevallen komt de file doordat er te veel verkeer is op de weg. Op plaats twee staan ongevallen (10,4 procent) gevolgd door wegonderhoud (5,9 procent) en incidenten (5,2 procent).

Waar staan de meeste files in Nederland?

De top 10 van de meeste files is voor een groot deel ongewijzigd tegenover 2023. De A16 tussen Breda en Rotterdam heeft nog steeds de twijfelachtige eer van de weg met de grootste filezwaarte. Deze term is de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file. Dit wordt uitgedrukt in kilometerminuten per jaar.

Gelukkig zijn er voor de onderstaande snelwegen oplossingen bedacht. Zo is er voor de A16 het ‘Project A16 Rotterdam’. Ook voor de andere wegen in de top 10 zijn vergelijkbare projecten gepland. Het probleem: een groot deel ervan is gepauzeerd of ligt stil. Dikke kans dat we deze wegen dus ook gaan tegenkomen in het file-overzicht van 2025.

A16 Breda – Rotterdam bij kp Terbregseplein / Rotterdam-Prins Alexander: 341.119 km/minuut per jaar A20 Hoek van Holland – Gouda tussen Rotterdam-Schiebroek en Rotterdam-Crooswijk: 309.086 km/minuut per jaar A1 Apeldoorn – Amersfoort tussen kp Barneveld en kp Hoevelaken: 264.030 km/minuut per jaar A4 Den Haag – Rotterdam tussen Delft en kp Kethelplein: 256.518 km/minuut per jaar A20 Gouda – Hoek van Holland tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel: 241.823 km/minuut per jaar A59 ‘s-Hertogenbosch – Zonzeel bij kp Hooipolder: 219.266 km/minuut per jaar A50 Arnhem – Oss tussen kp Bankhoef en Ravenstein: 216.662 km/minuut per jaar A15 Ridderkerk – Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost: 202.072 km/minuut per jaar A2 Eindhoven – ‘s-Hertogenbosch tussen parallelbaan kp Empel en einde parallelbaan: 199.054 km/minuut per jaar A1 Amersfoort – Apeldoorn tussen kp Hoevelaken en kp Barneveld: 192.516 km/minuut per jaar

Foto: 456 GT gespot door @thomcarspotter