Zelf rijden op Circuit Zandvoort – 25 januari!

Goodyear heeft voor ons het Circuit van Zandvoort geregeld. Dit is jouw kans om zelf te rijden op het F1 circuit van Zandvoort met een BMW 3 Serie.

In samenwerking met Goodyear en BMW Driving Experience organiseren we aanstaande 25 januari de mogelijkheid om zelf met een BMW 3 Serie van BMW Driving Experience een uur lang op het circuit te rijden.

Goodyear heeft het Circuit van Zandvoort voor ons geregeld en dat betekent dat we jullie een onvergetelijke circuitervaring kunnen aanbieden voor een scherpe prijs!

Wat gaan we doen?

We houden een sessie van een uur op het circuit met zogenaamde Pace Car Laps. Dit betekent dat je zelf in een BMW 3 Serie (2 deelnemers per auto) gaat rijden op het Circuit van Zandvoort achter een instructeur (Pace Car). Dit is natuurlijk de ultieme manier om het F1 circuit van Zandvoort zelf te ervaren.

Je wisselt af met de 2e deelnemer in de auto. Je kunt als passagier meerijden wanneer je niet achter het stuur zit of in de pits wachten, dat is aan jou!

We laten je natuurlijk niet onvoorbereid het circuit op gaan. De instructeurs van BMW Driving Experience geven een korte uitleg voordat jullie gaan rijden.

Uiteraard worden er tijdens het rijden ook tips and tricks met je gedeeld. Want de instructeur staat in direct contact met jou via de portofoon.

Wat kost het?

Door ondersteuning van Goodyear kunnen we dit voor € 129,- per persoon (incl btw) aanbieden

Wanneer is het?

Dinsdag 25 januari

Ontvangst: 14.00 uur

Rijden: 14.30 – 15.30 uur

Einde: 15.45 uur

Wat is inbegrepen?

Toegang tot het circuit op 25 januari (inclusief parkeren)

De huur van de BMW 3 Serie tijdens de Pace Car Laps

De brandstof die je er door heen jaagt op het circuit ;-)

Hoe boek je het?

Dat doe je HIER in de Autoblog Shop.

Zoals gezegd: we maken gebruik van de BMW’s van BMW Driving Experience, dus je eigen auto kan gewoon op het parkeerterrein blijven staan!

De startlocatie is het Circuit Zandvoort. Enkele dagen voor aanvang van het evenement ontvang je aanwijzingen voor de toegang tot het circuit.

Het evenement wordt georganiseerd volgens de dan geldende Covid richtlijnen. Toeschouwers zijn daardoor helaas niet toegestaan op het Circuit van Zandvoort. Deelnemers dienen te beschikken over een rijbewijs. Voor aanvang van de Pace Car Laps teken je een vrijwaring

Zelf rijden op Circuit Zandvoort (Pace Car Laps) 25 januari 2022