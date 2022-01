In deze 6 provincies betaal je nu meer wegenbelasting

Zes provincies in Nederland hebben per 1 januari 2022 het tarief voor de wegenbelasting verhoogd. Hier ga je meer betalen.

Tenzij je een elektrische auto hebt, moet je elke maand of kwartaal motorrijtuigenbelasting dokken. In de volksmond ook wel bekend als wegenbelasting. Zes provincies in Nederland hebben sinds het nieuwe jaar het tarief omhoog gebracht. Het gaat hier om de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant, Groningen en Utrecht, aldus het Centraal voor de Statistiek (CBS).

Meer of minder wegenbelasting in 2022 betalen

Per kwartaal gaat het gemiddeld om een paar euro extra. Betaalde je in Zuid-Holland in 2021 bijvoorbeeld 156 euro per kwartaal, dan is dit nu 158 euro per kwartaal. Een uitzondering voor de provincie Zeeland. Deze provincie heeft het opcententarief verlaagd naar het tarief van 2019. Dat betekent dat inwoners van Zeeland juist minder gaan betalen. Was dat eerst 155 euro per kwartaal in 2021, is dat nu 152 euro. Kan je toch weer een hamburgertje van halen bij de Mac.

De provincies verwachten dit jaar meer te verdienen aan de wegenbelasting. Niet alleen door het verhoogde tarief in diverse provincies, maar door een toename van auto’s met een hoger gewicht. Moderne auto’s worden zwaarder en zwaarder en als eigenaar betaal je daardoor meer MRB.

Minder voor het Rijk en provincies in 2022

Het grootste deel van de opbrengst van de MRB gaat naar het Rijk, een klein deel naar de provincies. In 2022 komt er minder wegenbelasting in het laatje in vergelijking met 2021. Dat blijkt uit de prognose van het CBS. Door de komst van meer elektrische auto’s, die vrijgesteld zijn van MRB, heeft de overheid er op dat vlak niets aan. Ook gaat het niet goed met de verkoop van nieuwe auto’s.

De schatting is dat het Rijk en de provincies in 2022 voor 5,9 miljard euro aan wegenbelasting gaan ontvangen. Ter vergelijking, in 2021 was de MRB goed voor een opbrengst van 6,1 miljard euro.

Fotocredit: arnoudwilbrink via Autoblog.nl/spots