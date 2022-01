Huh? Nog een nieuwe Porsche Taycan?

De Porsche Taycan Sport Turismo kende je alleen nog als GTS. Maar daar komt heel snel verandering in.

Diverse carrosserieversies

Met de introductie van de Sport Turismo is de line-up van Taycan breder dan ooit, dat moge duidelijk zijn. Het elektrische model van Porsche is nu verkrijgbaar in twee carrosserievarianten: als sportsedan en als sportestate. En de Cross Turismo dan? Dat is feitelijk ook een Sport Turismo, maar dan met modderlaarzen aan. Porsche ziet de Cross Turismo zelf overigens wel als extra carrrosserievariant.

Van 408 tot 761 pk

Hoe dan ook: van de nieuwe Taycan Sport Turismo komt niet alleen een GTS. die GTS is eind februari al te bestellen. Andere uitvoeringen volgen in de loop van maart 2022. Het gamma start bij een Taycan Sport Turismo met 326 pk (408 pk in overboost) en achterwielaandrijving en eindigt bij een Taycan Turbo S Sport Turismo met 625 pk (761 pk met overboost) en vierwielaandrijving. Laatstgenoemde is bijzonder snel: van 0 naar 100 km/u kost slechts 2,8 seconden en de topsnelheid komt uit opt 260 km/u.

De grootste actieradius

Wil je de grootste actieradius? Dan moet je de Taycan 4S Sport Turismo bestellen. Die heeft op papier 498 kilometer rijbereik (WLTP). De accu kan in 22,5 minuten van 5 procent naar 80 procent worden geladen. Dit betekent dat er al na vijf minuten laden genoeg stroom is om 100 kilometer te rijden.

Vijf varianten Porsche Taycan Sport Turismo

De nieuwe Porsche Taycan Sport Turismo is leverbaar in de volgende vijf uitvoeringen:

Taycan Sport Turismo 326 pk/408 pk RWD Performance Battery Plus optie Taycan 4S Sport Turismo 435 pk/490 pk AWD PBP optie Taycan GTS Sport Turismo 517 pk/598 pk AWD PBP standaard Taycan Turbo Sport Turismo 625 pk/680 pk AWD PBP standaard Taycan Turbo S Sport Turismo 625 pk/761 pk AWD PBP standaard

Hoofdruimte achterin en voorin

Ten opzichte van de Cross Turismo zijn er wat verschillen. De Sport Turismo heeft bijvoorbeeld niet standaard AWD. Bovendien schitteren de offroad designelementen van afwezigheid. De hoofdruimte achterin is ruim 45 millimeter groter dan die van de Taycan Sedan. De hoofdruimte voorin is negen millimeter groter.

Bagageruimte Sport Turismo

De laadopening is met 801 millimeter beduidend langer, en met 543 millimeter ook hoger dan die van de Sedan (respectievelijk 434 en 330 millimeter). Hoe ruim de kofferbak precies is, hangt af van de uitrusting. In combinatie met het Sound Package Plus heeft de Sport Turismo een inhoud van 446 liter (Sedan: 407 liter). Als het Bose Surround Sound System aan boord is (standaard vanaf de Taycan Turbo Sport Turismo), is dat 405 liter. De rugleuningen van de achterbank zijn ook neerklapbaar in 60-40-verhouding. Dan is achtereenvolgens 1.212 en 1.171 liter voorhanden. De frunk heeft een inhoud van 84 liter.

Nieuwe optie: panoramadak met Sunshine Control

Porsche introduceert ook een nieuwe optie: een panoramadak met Sunshine Control. Het grote glasoppervlak is onderverdeeld in negen secties die afzonderlijk kunnen worden geregeld. Zo kunnen ofwel het hele dak of specifieke delen worden omgeschakeld van transparant naar mat. Naast de twee instellingen ‘Clear’ en ‘Matt’ kunnen ook onder meer ‘Semi’ en ‘Bold’ worden geselecteerd. Dit zijn vooraf gedefinieerde patronen met smalle of brede segmenten.

Prijzen van de nieuwe Porsche Taycan Sport Turismo check je hieronder: