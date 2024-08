Zelfs in een Cybertruck ben je niet onsterfelijk

Het eerste fatale ongeluk met een Cybertruck is helaas een feit.

Als je in een Cybertruck rijdt waan je jezelf waarschijnlijk onsterfelijk. Je rijdt namelijk rond in een soort tank op wielen. En eerlijk is eerlijk: je zult ook niet snel geplet worden in een Tesla Cybertruck.

Toch kun je ook in Cybertruck om het leven komen, zo bleek helaas dit weekend. Zondagnacht raakte een Tesla Cybertruck in Texas van de weg en raakte daarbij een betonnen duiker. Vervolgens vloog de auto in brand. Helaas kwam de bestuurder in de vlammenzee om het leven en van de Cybertruck bleef alleen nog een karkas over.

Waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor is nog niet bekend, en dat zullen we misschien wel nooit weten. Deze keer kan in ieder geval niet Autopilot de schuld gegeven worden, om de eenvoudige reden dat dit niet beschikbaar is op de Cybertruck.

Dit is niet de eerste crash met een Cybertruck. Er zijn zelfs al meerdere exemplaren over de kop gegaan. De inzittenden konden dit echter allemaal navertellen. Dit is zover bekend de eerste fatale crash met een Cybertruck.

Bron: ABC13