M2 krijgt méér vermogen dan de M3 Competition

Een M2 met meer power dan een M3? Dat kan binnenkort.

We schreven eerder vandaag al over een X3 met de wielbasis van een X5 en we hebben nu nog meer nieuws over een BMW die zijn grotere broer evenaart. Sterker nog: een BMW die zijn grotere broer overtreft.

We hebben het over de BMW M2. Deze had altijd al de motor van de M3, maar dan met net iets minder vermogen. Sinds de update van juni staat de M2 echter op gelijke voet met een standaard M3. De M2 heeft nu namelijk 480 pk.

In de praktijk koop echter niemand een standaard M3, iedereen gaat voor de M3 Competition met 510 pk. Wat nu als je dat vermogen ook in je M2 wil? Dan hebben we goed nieuws: dat kan binnenkort.

Er komt zover bekend geen M2 Competition, maar er komt wél een M2 CS. Dit wordt dus een echte hardcore versie, waar we nu alvast wat meer over kunnen vertellen. Hoeveel vermogen deze auto krijgt bijvoorbeeld.

Volgens insiders krijgt de nieuwe M2 CS maar liefst 530 pk. Dat is net zoveel als de vernieuwde M3 Competition. In de M3 krijg je dit vermogen echter alleen in combinatie met xDrive, de achterwielaangedreven M3 Competition heeft nog steeds 510 pk. De M2 CS gaat daar dus overheen. Wel moet deze auto nog zijn meerdere erkennen in de M3 CS, met 550 pk.

Zoals je ziet hebben we ook al spyshots van de M2 CS, dus we weten dat de uiterlijke aanpassingen in ieder geval een ducktail en een splitter omvatten. De auto wordt hoogstwaarschijnlijk in een gelimiteerde oplage gebouwd, BMWblog rekent op zo’n 1.500 stuks.

De productie van de M2 CS gaat pas in de zomer van 2025 van start, maar als het goed is zal de auto al voor die tijd een keertje onthuld worden.

Via: BMWblog

Spyshots: @spotcrewda, via Autoblog Spots