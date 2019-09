Zie hier, al het nieuws van de IAA op een rij

Komt dat zien. Ben je in een keer op de hoogte.

Jazeker, we hebben ze weer voor je verzameld en op een rij gezet: de IAA video’s. Natuurlijk wordt al het relevante autonieuws behandeld. Een groot voordeel is dat je alles vanaf de luie stoel kunt bekijken.

De IAA is namelijk groot. Groot in de zin van: gigantisch veel oppervlakte. Om vanaf het perscentrum een kop koffie of een broodje worst te scoren, mag je een serieuze wandeling maken. Nog een voordeel van de video’s: er staat zoveel nieuws dat er kans is dat je wat over het hoofd ziet. Dat gaat je niet gebeuren met de video’s!

IAA Frankfurt: Deel 1

In deel neemt @Wouter je mee langst al het hete VAG-nieuws. De belangrijkste primeur waar heel Nederland op lijkt te wachten is natuurlijk de Volkswagen ID.3. Ja, zo schrijf je dat: ID.3. Weet je dat ook weer.

IAA Frankfurt: Deel 2

In deze tweede video neemt @CasperH jullie mee naar al het nieuws van de Mercedes-Benz avond. Das Haus pakt traditioneel groots uit op de IAA en de editie van dit jaar was geen uitzondering.

IAA Frankfurt: Deel 3

Er is zo veel Mercedes-Benz nieuws dat Casper nogmaals met jullie langs het hete Mercedes-nieuws loopt. Van een matgrijze CLA45S tot een felgele A45S, je ziet het in deze video. Ook alle veiligheidsfeatures van de ESF worden besproken.

IAA Frankfurt: Deel 4

Naast Duitse auto’s zijn er natuurlijk ook genoeg automerken uit andere landen die veel nieuws te melden hebben. Een auto waar al 60 jaar naar wordt uitgekeken is de opvolger van de Land Rover Defender. Ook de uiterst guitige Honda e komt voorbij in deze video.

IAA Frankfurt: Deel 5

Ook BMW was natuurlijk van de partij op de IAA. Wouter neemt jullie mee naar de ontiegelijk brute BMW M8 Competition. Ook zie je in deze video duurzaam Opel-nieuws in de vorm van de Corsa E en de Grandland X Hyrbid4.

IAA Frankfurt: Deel 6

Er is natuurlijk veel meer BMW-nieuws dan alleen de M8 Competition. Een heel belangrijke auto is de BMW Concept 4. Werkelijk iedereen heeft dezelfde mening erover: hij is schitterend van uit alle hoeken, behalve als je iets van de grille kan zien. Verbaas je erover in deze video.

IAA Frankfurt: deel 7

Op de Alpina stand was het zoals gewoonlijk kwijlen en beloftes maken: “Als we ooit de loterij winnen, dan komt er zo’n Alpina”. Een van de leukste en meest bereikbare manieren (nieuw althans) is deze Alpina B3 BiTurbo Touring Allrad. Zie alles en meer in deze video.

IAA Frankfurt: deel 8

We weten allemaal dat crossovers, SUV’s en terreinauto’s bijzonder populair zijn. We krijgen daarom ook enorm veel vragen van onze kijkers. “Lieve Autoblog, mijn vrouw Priscilla en ik twijfelen enorm tussen de nieuwe Renault Captur en de Brabus G 900. Welke moeten wij kiezen? Groet, Tammo.” In deze video zie je het enige treffende antwoord.

Uiteraard hebben we net als voorgaande jaren weer een hypercut gemaakt. Hierin kun je al het nieuws tot je absorberen, alsof je er zélf bij bent geweest.