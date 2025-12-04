Huh? Keert dan alsnog deze leuke sportauto terug?

Dat zou toch wel/niet/niet in deze vorm gebeuren, dat een bekende middenmotor sportwagen terugkeert?

Krijg nou wat. Een tijdje geleden meldde een goed geïnformeerd Japans medium dat er niet een Toyota GR Celica én een GR MR2 (GR2?) zouden komen. Nee, het wordt één auto. De GR Celica krijgt een middenmotor en daarmee vult hij het gat op dat de MR2 zou opvullen. Gum deze openbaring maar weer uit, want Toyota doet iets opvallends.

Toyota GR

Oké, eerst even een kleine recap. Toyota is op de sportieve tour met hun label Gazoo Racing. GR Yaris, GR Corolla, GR86, GR Supra: genoeg te kiezen. Zowel de GR86 als GR Supra geven binnenkort hun partners (Subaru en BMW) op om helemaal van Toyota te worden. Middels de GR GT komt er een nieuwe halo car en er zou dus een revival komen van de Toyota Celica. De GR Celica wordt qua positionering een lastige. Is het gat tussen GR86 en GR Supra groot genoeg? Wordt het een rallyauto, wetende dat de GR Yaris die rol al vervult? Nou, volgens BestCarWeb wordt het dus een middenmotor sportauto, na geruchten van een MR2-vervanger. De auto heet dus Celica, maar wordt een soort MR2.

Of toch niet? Creative Trend, een andere Japanse outlet, meldt dat Toyota bij het Japanse patentbureau toch de namen ‘GR MR2’ en ‘GR MR-S’ heeft aangevraagd. Waarmee de deur dus openstaat voor een MR2-revival, ondanks dat het USP van de MR2 (de middenmotor) nu dus voor de Celica schijnt te gelden. De kous lijkt dus nog niet helemaal af te zijn voor de sportwagens van Toyota. Want het is natuurlijk wel zo dat de positie van de motor niet met een dikke- en ingetogen variant kan komen. De MR2 als middenmotor GR86-derivaat en de Celica als Supra-vergelijking, om eens iets te noemen.

Uiteraard kan het simpelweg gaan om voorbereid zijn, helemaal als het om een octrooi in Japan gaat. Het is eveneens grappig dat zowel GR MR2 als GR MR-S geregistreerd worden, want die laatste is hoe de MR2 in Japan altijd heette (en in Frankrijk omdat em-er-deux klonk als ‘merde’). Ofwel Toyota wil daar nog een knoop doorhakken, of juist alle scenario’s nog openhouden. En daarover gesproken: nog niks is zeker. Maar dat er dus alsnog een Celica en een MR2 kunnen komen is een bijzondere twist. Meer sportwagens juichen we altijd toe.