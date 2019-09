Dit zijn de prijzen voor gefacelifte Skoda Superb

We lopen even grondig door de nieuwe prijslijst en kijken meteen wat je kwijt bent bij de concurrentie.

Het is de no-nonse auto die je eigenlijk iedereen kunt aanraden. We hebben het natuurlijk over de Skoda Superb. Het idee erachter is vrij eenvoudig. De Tsjech is groter dan de Passat, maar kost iets minder.

Sommige mensen hangen nog in het “tja, het blijft een Skoda”-stigma. Jammer voor hen, want als je op zoek bent naar een enorme lap auto voor een bescheiden bedrag, dan is de Superb je vriend. Althans, dat was voorheen altijd het geval. Is dat nog steeds zo? De prijzen van de gefacelifte Superb zijn binnen, dus we kunnen dat direct verifiëren.

Instapper

Om met de duur in huis te vallen, de Skoda Superb is er vanaf 38.390 euro. Voor dat geld heb je een heuse Business Edition. Daar zitten de meest belangrijke dingen wel op: navigatie, LED-koplampen, gescheiden automatische airco, cruise control met Front Assist en je kan zelfs je smartphone draadloos opladen en koppelen aan het infotainment-systeem.

Sportief

Mocht je een sportieve Superb wensen, dan kun je opteren voor de Superb Sportline Business. Deze staat voor de deur als je 44.590 euro overmaakt aan de Skoda-dealer. Dan heb je items als 18″ lichtmetalen velgen, een sportonderstel, sportstoelen, sportstuurwiel, en zwarte afwerking voor raamlijsten en grille. Bij de Kamiq noemt Skoda een dergelijk pakket de ‘Monte Carlo’, maar hier heet het Sportline Business. Nog een groot verschil met de Business Edition is de transmissie, de Sportline heeft een zeventraps DSG standaard.

Luxe

De meest luxe Superb is zoals altijd de L&K Executive, wat staat voor Laurin & Klement, de oprichters van Skoda. Deze heeft bijna alle opties. Denk aan een uitgebreid navigatiesysteem met een groter scherm, lederen bekleding, Dynamic Chassis Control en parkeersensoren voor en achter. Voor de Superb L&K Executive willen ze bij Skoda graag 47.790 euro terugzien. Ook dan heb je standaard een DSG-automaat.

In alle gevallen betreft het de 1.5 TSI motor met 150 pk. Een diesel is ook leverbaar. Meer uitvoeringen, waaronder een Plug-In Hybride zijn onderweg. Hieronder een overzicht van de leverbare modellen:

Concurrentie:

Er zijn niet veel concurrenten voor de Skoda Superb als je vasthoudt aan de vijfdeurs layout. De meeste concurrenten zijn namelijk een sedan of stationwagon. De Opel Insignia Grand Sport 1.5 Turbo Business is iets minder ruim en levert iets minder vermogen. Wel scheelt het flink in de kosten, want de fraaie Opel is er al vanaf 33.399 euro. Ook een complete Business Executive met 165 pk is nog altijd goedkoper dan de Superb.

Een andere vijfdeurs hatchback is de Peugeot 508 Active PureTech 180. Deze kost 42.340 euro. Deze is iets minder compleet dan de Skoda, maar heeft met 180 pk wel aanzienlijk meer vermogen. Ook staat de 508 gevoelsmatig iets hoger in de markt dan de Superb, het is meer een Arteon tegenhanger. Dat merk je ook aan de beschikbare ruimte, want de Superb is véél ruimer.