7x de dikke BMW M2 Competition op Nederlands kenteken

De voorlopig dikste BMW 2 Serie is de M2 Competition. Enkele Hollandse exemplaren check je na de klik.

De ah-toe verzoeken bij BMW liepen de spuigaten uit om het blok van de M4 in de M2 te lepelen. Uiteindelijk deed het merk dan ook wat iedereen hoopte en introduceerde de M2 Competition met de S55 uit de M3/M4. De BMW M2 Competition levert 411 pk en is momenteel de enige M2 die je nieuw kunt kopen. In Nederland is de dikste 2 Serie al enkele malen gespot. Hieronder een overzicht van de tot nu toe gespotte M2 C’s op Autojunk. De foto’s, inclusief bijbehorende prijzen van de exemplaren, tref je hieronder. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

TL-648-V – blauw – 108.381 euro

De kleur van een reguliere M2, maar dan op een Competition. Dat ziet er zo uit.

XX-188-D – oranje – 108.601 euro

Iets totaal anders is oranje op een M2 Competition.

XH-020-G – grijs – 109.908 euro

Deze auto is gespoten in Hockenheim Silver. Deze eigenaar koos voor M3/M4 Competition velgen op zijn of haar M2 Comp.

XG-229-V – grijs – 110.359 euro

Nog een grijs exemplaar, maar dan met wat zwarte stickers om de auto net even wat anders te laten ogen.

TX-788-J – wit – 110.962 euro

Wie helemaal wil opvallen gaat los op de M Performance optielijst. Deze auto heeft vrijwel alle M Performance opties die je je maar kunt bedenken.

XP-679-F – grijs – 111.568 euro

Of je wilt juist een zo clean mogelijk exemplaar. Dan zit je met dit voorbeeld wel goed.

TP-784-K – grijs – 112.012 euro

Hockenheim Silver is een populaire kleur op de M2 Competition. Het laatste exemplaar uit dit lijstje is dan ook met deze kleur geconfigureerd.