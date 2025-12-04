Goedkoopste Nissan GT-R R35 ter wereld heeft een nadeel

De goedkoopste Nissan GT-R R35 heeft een probleem waarmee de performance van de auto aardig is aangetast.

Het is officieel: de Nissan GT-R wordt niet meer gebouwd. Het heeft even geduurd, van 2007 tot en met nu, maar het is nu echt basta. Gelukkig zijn er voor nu genoeg exemplaren van de R35 dat de prijzen nu nog eerder dalen dan stijgen. In Nederland kan je op Marktplaats vanaf zo’n 70.000 euro shoppen, in Duitsland is 60.000 euro mogelijk. Even in de gaten houden als jij zo’n heerlijk precisiekanon wil, want het blijft een speciaal ding.

Goedkoopste Nissan GT-R R35

Goed, 70.000 euro is dus je maatstaf, mocht je handig zijn en eentje met schade willen kopen dan moet iets minder mogelijk zijn. Alleen zó goedkoop? Wij vinden een Nissan GT-R die slechts 7.500 euro moet kosten. En nee, hij heeft geen schade. Alleen er is wel een andere reden waarom het niet helemaal een Nissan GT-R is. En een beetje autoliefhebber ziet het eigenlijk direct.

Alhoewel, zo schuin van voren is het bijna aannemelijk dat het gewoon een Nissan GT-R is. Bijna. Van achter beginnen toch vrij bijzondere proporties op te vallen. Al zie je verder wel de details die een Nissan GT-R altijd heeft, waardoor je toch even dubbel moet checken wat hier nou aan de hand is.

Vanaf de zijkant wordt het duidelijk wat er echt aan de hand is met de goedkoopste Nissan GT-R R35. Ja, het is een replica. Op de proporties na wel een hele overtuigende. Alleen de ongelukkige plaatsing van het greenhouse in het geheel gooit roet in het eten. Maar het is logisch dat de R35 lijkt op zijn origineel: de bumpers, lampen en spoiler komen écht van een GT-R.

Ford Cougar

De basis is dus geen uniek Nissan-chassis met een VR38DETT V6 die bijna 500 pk produceert. Het enige uit die combinatie wat je wel krijgt is het aantal cilinders: dat zijn er zes. Het betreft namelijk een Ford Cougar! En dus natuurlijk diens 2.5 liter Duratec V6 met 163 pk. En die kracht krijg je op de voorwielen, dus niet op alle vier zoals het grote voorbeeld. Wel bijzonder: de Nissan GT-R is er nooit geweest met handbak, dus daarin zal de goedkoopste Nissan GT-R R35 wel vrij uniek zijn.

Maar zoals we al zeiden, als je dit kleine detail van de basis even kan vergeten, is de ombouw niet over één nacht ijs gegaan. De raamlijn van de Cougar is vrijwel niet meer te herkennen, omdat er allerlei plaatwerk is toegevoegd om juist de raampartij van de R35 te emuleren. Er zijn zelfs andere deurgrepen toegevoegd! Er wordt helaas verder weinig bekend over de ombouw: Monte Tuning zoals op het kenteken levert een chiptunebedrijf op. De verkoper meent in Dubrovnik te wonen, maar de auto is geregistreerd in Litouwen. Wel zegt de verkoper dus dat waar mogelijk originele GT-R-onderdelen gebruikt zijn, zelfs het stuur lijkt erop. Alleen de rest van het interieur is natuurlijk meer Ford dan Nissan. Wel is hier een poging gedaan tot moderniseren: parkeersensoren en een achteruitrijcamera krijg je. Ook krijg je een uitlaatsysteem die ‘het geluid van een GT-R evenaart’. Een V6 is een V6, toch?

Kopen

Enfin, de goedkoopste Nissan GT-R R35 staat op mobile.de voor dus 7.500 euro. Toegegeven, er worden gekkere bedragen betaald voor dit soort ombouwen, helemaal wetende dat het ding ‘volledig nieuw’ is en dus een kilometerstand van 1.500 kilometer wordt gehanteerd. Neem dat met een korreltje zout. Maar verder: een hele goedkope GT-R en een oké goedkope replica. Tsja. Bepaal zelf maar.