Deze auto’s worden volgend jaar helaas geen youngtimer

Maar misschien wel privé goedkoper…

Zit je dan, als zakelijke rijder, je helemaal lekker te maken over die Alpina die je volgend jaar onder de youngtimerregeling wilde gaan rijden, gaat het feest niet door.

Mocht je het gemist hebben: met ingang van volgend jaar wordt de youngtimerregeling aanzienlijk versoberd. Waar je op dit moment nog een auto van 15 jaar of ouder in de regeling kunt rijden, wordt dat vanaf volgend jaar 16 jaar of ouder en vanaf 2027 zelfs 25 jaar of ouder. Kortom, de regeling wordt eigenlijk de nek omgedraaid. Dat doet niet alleen de autoverkopers pijn, maar ook voor jou die als zakelijke rijder hierdoor een fijne auto kon rijden.

Maar bovenal doet het de autoliefhebbers pijn. Voor de mensen die dankzij de youngtimerregeling ervoor kiezen om een leuke auto te rijden in plaats van een standaard leasehok, zijn daar straks aanzienlijk meer voor kwijt.

Het idee is dat de zakelijke rijder eerder kiest voor een elektrische auto (daarvan blijft de bijtelling voorlopig lager gehouden). Het is dat, of accepteren dat je maandelijks flink wat meer kwijt bent en je een auto hebt gekocht die vanaf volgend jaar een stuk minder waard wordt.

Voor de vorm speurden we Marktplaats nog even af om onszelf nog even lekker te maken over wat oh zo mooi had kunnen zijn: deze auto’s worden volgend jaar toch geen youngtimer.

Alpina B5 Biturbo – €44.950

Er staan natuurlijk genoeg BMW 5 Series op Marktplaats te pronken, maar een Alpina kom je toch wat minder vaak tegen. Zo ook deze B5 Biturbo met 4,4 liter V8 die meer dan 500 pk naar de achterwielen stuurt.

Audi TTRS – €29.945

Er zijn autoliefhebbers die beweren dat de Audi TTRS een klassieker in wording is. De prijzen voor dit kleine kanonnetje zouden nog wel eens kunnen gaan stijgen. Als dat zo is, dan is dat natuurlijk een prettige bijkomstigheid. Maar bovenal biedt deze kleine Audi gegarandeerd rijplezier met de Quattro vierwielaandrijving en de 340 pk die de 2,5 liter vijfcilinder produceert.

Fiat 500 C Abarth Elaborazione – €11.910

Een youngtimer kan ook best leuk zijn in pocketformaat. Deze Fiat 500 C in Abarth uitmonstering perst alle 140 paardenkrachten uit z’n 1.4-liter vierpitter direct naar de voorwielen. Iets wat tegelijk een best geinig roffeltje uit de dubbele uitlaatpijpen van Magneti Marelli oplevert. In dit geval kan het dak er ook nog eens af.

Jaguar XJ V8 – €29.995

Uit de tijd dat Jaguar nog niet helemaal de weg kwijt stamt deze XJ met V8. Speciaal voor de mensen die eens wat anders willen dan een premium Duitser. Goed, je moet wel wat hogere onderhoudskosten bij op de koop toenemen, maar dan kan je wel zeggen dat je in een Jaaaaaggggggg rijdt.

De rolstoelbus – €27.950

Geloof het of niet, maar niet alleen autoliefhebbers worden getroffen door het versoberen van de youngtimerregeling. Ook de zakelijke rijders die wat minder goed ter been zijn of mensen moeten vervoeren die in een rolstoel zitten, moeten meer gaan betalen. Rolstoelbussen, zoals deze aangepaste Volkswagen Caddy worden vanaf volgend jaar toch geen youngtimer.

Aston Martin V8 Vantage Roadster N420 – €69.950

Of het nu echt heel handig is om een Aston Martin zakelijk te gaan rijden (lees: veel kilometers mee te gaan afleggen), valt te betwijfelen. Maar gaaf is het wel. Zeker als je met deze V8 Vantage Roadster N420 (420 staat voor het aantal pk’s dat de 5-liter V8 produceert) voor kan komen rijden. Het gaat hier om een speciale editie die slechts tussen 2010 en 2011 is geproduceerd en 27 kilo lichter is dan de reguliere versie door.