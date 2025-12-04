BMW onthult wat NOOIT achter een betaalmuur gaat komen

Abonnementen zijn er om te blijven, maar BMW onthult wat echt niet op bijbetaling gaat verschijnen.

Abonnementen in auto’s: er is genoeg kritiek op geweest, maar de consument schijnt er weinig problemen mee te hebben. Als je het maar op de juiste manier doet. Het idee dat er allerlei aanwezige hardware in je auto enkel aan het wachten is tot je nog meer geld betaalt, dat is natuurlijk ietwat schrijnend. BMW is dan ook na het debacle rondom stoelverwarming achter betaalmuren klaar met dit soort hardwarebeperkingen, maar extra software is hier om te blijven. Neem zaken om je BMW meer connected te maken. Of bijvoorbeeld het adaptief maken van een in theorie adaptief onderstel.

Betaalmuren

En BMW is vastberaden dat abonnementen de toekomst zijn. Mensen zijn echt wel bereid om voor bepaalde features extra te betalen per maand. En qua software is het op zich wel te begrijpen. Het voelt niet alsof je iets mist, maar je kan zo wel enkel betalen voor software wanneer je dit nodig hebt. Enfin, we hopen dat BMW genoeg onderzoek doet en gelijk heeft. Zo lang je maar niet té veel mist.

Dit komt nooit achter een betaalmuur

Toch trekt BMW wel een grens, zo meldt Head of Product Alexandra Landers tegen CarExpert. Ze geeft toe dat het debacle met stoelverwarming het verkeerde begin was. Maar zaken als toevoeging voor de ADAS naast de verplichte systemen zijn bijvoorbeeld wel handige toevoegingen. En natuurlijk zijn alle abonnementen ‘af te kopen’ voor een vast bedrag. De grens wordt getrokken bij performance van de auto achter betaalmuren. Dat gaat BMW nooit doen. Breek!

Dit in tegenstelling tot Volkswagen, waar extra pk’s achter een betaalmuur bestaan. Bij BMW wordt gezegd dat extra pk’s en extra rijbereik geen optionele toevoegingen worden. “We zijn geen tuner, dus dit zou nergens op slaan.” Maar volgens BMW moet de auto die je koopt voldoen aan de specificaties waarmee je hem kocht, en niet optioneel meer kunnen krijgen. Dan had je dus de duurdere moeten kopen. Wat waarschijnlijk nog winstgevender is ook. Bovendien vertrouwt BMW erop dat elke versie een perfecte use case heeft, dus extra (of juist minder) is niet nodig.

Kortom: abonnementen in BMW’s, die blijven. Maar extra specs onder bijbetaling? Nooit. Fijn, toch?