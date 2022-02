Ziehier, de opvolger van de Lexus LFA

Jammer maar helaas: hij krijgt geen V10. Maar het is al heel wat dat Lexus überhaupt een LFA-opvolger op de planning heeft.

De Lexus LFA is fantastisch, iconisch, noem het allemaal maar op. Eén ding was de LFA dan weer niet: een succes. Er bleken te weinig mensen bereid om dik drie ton neer te tellen voor een onpraktische Lexus. De LFA is intussen wél uitgegroeid tot een iconische supercar.

Dat de LFA geen opvolger kreeg was voor helemaal niemand een verrassing. Dat is waarschijnlijk ook nooit de bedoeling geweest. Een echte halo car is vaak een eenmalige actie. Tóch komt er nu een opvolger van de LFA.

Waarom Lexus daar nu opeens wel kans voor ziet? Omdat ze ook maar eens op elektrische toer gaan. En daarom vinden ze het kennelijk tijd voor een nieuwe halo car die Lexus op de kaart moet zetten als een fabrikant van begeerlijke EV’s.

De ‘Electrified Sport’, zoals de auto vooralsnog heet, kregen we in december al te zien, toen Toyota en Lexus ons bestookten met een enorme hoeveelheid concept cars. We kregen de auto toen maar vanuit één hoek te zien, maar nu is er meer beeldmateriaal.

Hoewel Lexus aangeeft dat de auto geïnspireerd is op de LFA is daar weinig van te zien. De ontwerpers zullen vast van alles aan kunnen wijzen, maar bij het zien van deze auto denk je niet meteen ‘LFA’.

De aandrijflijn is al helemaal niet geïnspireerd op de LFA, want die zal dus volledig elektrisch zijn. Geen hoge V10-janktoon dus. Uiteraard zal de Lexus Electrified Sport wel bloedsnel zijn. Lexus hintte eerder al naar een acceleratie van 0 naar 100 km/u in circa 2 seconden. Heel indrukwekkend, maar dat horen we bij iedere elektrische supercar.

De snelste EV’s zijn doorgaans niet de EV’s met de grootste range, maar Lexus belooft óók een hele grote actieradius. Ze hebben het over 700 km. Dit moet mogelijk zijn dankzij een solid state accu.

Je voelt aan alles: deze elektrische Lexus LFA-opvolger is nog toekomstmuziek. Alhoewel Lexus daadwerkelijk van plan schijnt te zijn deze auto te bouwen, zal dat zeker niet op korte termijn zijn.