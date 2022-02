Dit is de nieuwe Mercedes SL volgens Manhart

Wil je graag 800 pk in je nieuwe Mercedes SL? Dat kan.

Na 67 jaar leek de SL niet meer zo relevant te zijn. Voor grote cabrio’s die niet bijzonder sportief zijn is er gewoon weinig animo meer. Het zou daarom niet heel verbazingwekkend zijn als Mercedes er gewoon een punt achter zou zetten. Dat hebben ze ook gedaan met de S-klasse Cabrio.

Toch kwam er eind vorig jaar een gloednieuwe Mercedes SL. Mercedes wil toch geen afscheid nemen van hun meest iconische modelnaam. Ze hebben het model wel opnieuw uitgevonden. De SL wordt nu een stuk sportiever in de markt gezet en is er alleen als AMG. Daarmee wordt in ieder geval weer recht gedaan aan het gedeelte ‘Sport’ in de naam. Over ‘Leicht’ zullen we het maar even niet hebben.

Voor degenen die het allemaal nog wat heftiger wensen zijn er natuurlijk nog de tuners. De eerste tuner heeft zich nu gemeld. Dat is niet Brabus, maar Manhart. Die kennen we vooral van BMW’s, maar de Duitse tuner gaat steeds vaker vreemd met Mercedes.

De eerste SL’s moeten nog geleverd worden, maar dat weerhoudt Manhart er niet van om alvast de eerste renders de wereld in te sturen. De Mercedes-AMG SL heeft het bekende Manhart-sausje gekregen, met goudkleurige accenten. Afgezien van striping, velgen en verlaging is er trouwens niks gedaan aan het uiterlijk. Wellicht dat er laten nog wat carbon accessoires volgen.

Manhart heeft in ieder geval een motorische upgrade in petto voor de SL. Standaard levert de biturbo V8 585 pk, maar Manhart schroeft het vermogen op naar maar liefst 800 pk. Het koppel stijgt van 800 Nm naar 1.000 Nm. Dit alles is mogelijk dankzij aangepaste ECU, nieuwe turbo’s en een nieuwe intercooler.

Wat dit geintje moet kosten is nog niet bekend. Sterker nog: we weten überhaupt nog niet wat de nieuwe SL moet kosten.